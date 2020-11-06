蘇貞昌的賀禮更大了 前鎮漁港今動工經費追加10億

高雄市長陳其邁就職第二天，行政院長蘇貞昌到高雄市宣示中央準備投入50億元改造前鎮漁港。今天上午，高雄市府成立專案辦公室，另辦高雄區漁會漁具倉庫動工儀式，拆除後改建多功能船員服務中心。陳其邁表示，整體改造計畫的總經費從50億元追加至60億元，高市府代辦部分要在2年內完工。

前鎮漁港在民國57年啟用迄今，鮪魚、魷魚、秋刀魚等遠洋漁船在此靠港，年產值至少250億元，是由農委會主管的一級漁港。近年碼頭設施老舊，卸魚、交易環境及衛生條件受外界詬病，行政院長蘇貞昌今年8月視察前鎮漁港，宣示啟動50億元改造計畫。

因應漁港改造，高市府在前鎮成立專案辦公室，由市長陳其邁、農委會副主委陳添壽等人揭牌啟用。市府海洋局表示，改造計畫由中央出資59.1億元、高雄區漁會9千萬，市府沒有配合款，但代辦多功能水產品物流大樓、船員服務中心、旗津漁港碼頭整建與下水道建設等工程共28.5億元，後續追加的10億元主要是水產品物流大樓的預算。

配合改造工程，高雄區漁會所屬的漁具倉庫今天一併舉辦拆除動土儀式，預計花費3.6億元改建成多功能船員服務中心。漁會指出，將拆除48間老舊倉庫，未來涵蓋漁具倉儲、外籍船員住宿、休憩、祈禱與餐飲等功能，營造友善船員休憩空間。