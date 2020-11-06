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機器人能炒飯煎餅 科工館今秀全台第一個料理機器人

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
國立科工館23周年慶，館長陳訓祥（左三）期許人人都成為科學人。記者王昭月／攝影
國立科工館23周年慶，館長陳訓祥（左三）期許人人都成為科學人。記者王昭月／攝影

科技日新月異，機器人煮菜做飯已不是天方夜譚，國立科學工藝博物館23年館慶，首度公開台灣自行研發的智慧烹調機器人「科工神廚」，它具有15支機械軸，可模擬人體煎煮炒炸動作，經由程式驅動，做出漢堡排、炒飯及烙餅，神奇不已，科工館即起也開放民眾體驗。

科工館創設23年，今年館慶特別推介「智慧烹調」與「智慧醫療」展示專區，其中烹調的科學廳，首度請出「科工神廚」展示現場料理秀，做出的炒飯烙餅，美味不輸前來PK的志工阿姨。

「科工神廚」由精密機械研發中心開發成功，是國內自行研發的第一個智慧料理機器人，中心副理林政仰表示，這個機器人是15軸伺服控制的機器人產品，除腰部能夠旋轉，雙臂各7個機械軸，更能模仿廚師料理的動作 研發過程，如何使用電腦通訊技術，讓在1000毫秒中傳動15軸機械馬達到指定的位置，使到「圓滑」的動作 ，最為困難。

目前科工神廚可根據預先設定的料理程序做菜，未來如果再增設視覺環測器幫助辨識食材煮熟與否，會更勁爆，林政仰表示，這台機器人花約6、7年時間開發，手臂動作已能做到百分之百的自由度。

科工館表示，目前科工神廚共能做漢堡排，烙餅和炒飯，民眾只要下載智慧製造APP，透過手機或信用卡付款後，即能取餐供機器人料理出菜。

科工館長陳訓祥特別在館慶中許願，培養人人都成為科學人，讓科技生活化，是科工館最大的願景目標。

國立科工館館慶，公開亮相全台第一個自行研發的料理機器人「科工神廚」，它能煎烙餅炒飯。記者王昭月／攝影
國立科工館館慶，公開亮相全台第一個自行研發的料理機器人「科工神廚」，它能煎烙餅炒飯。記者王昭月／攝影
科工神廚（左）與志工媽媽PK廚藝。記者王昭月／攝影
科工神廚（左）與志工媽媽PK廚藝。記者王昭月／攝影

漢堡

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