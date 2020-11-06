高雄市銀髮家園朝向社區居家化 社宅是重要選擇

高雄市有仁愛之家、崧鶴樓兩處較大型的公營老人安養機構，社會局長謝琍琍今天表示，未來會朝社區化、小型安養方向努力，會與都發局合作利用社會住宅空間增設銀髮家園。

議員黃文志在高雄市議會關心高雄市的老人安養問題，強 調再過6年，高雄市65歲以上的老人就會占高雄市總人口的20%，不能不重視銀髮照顧，要檢視目前公營老人安養機構的容納是否足夠。

謝琍琍表示，仁愛之家規畫了270床，現在照顧170名老人；過去的銀髮家園和老人公寓多較大型，現在朝向社區化、居家化，讓老人住在社區裡，所以銀髮家園的規畫朝向小型化，像前金大同社宅就規畫一部分銀髮家園，左楠區也有可供12位老人家居住的銀髮家園。

謝琍琍說，未來會與規畫社會住宅的都發局合作，在社會住宅留出供銀髮長輩居住安養的空間。