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高市藍營力主萊克多巴胺零檢出　今送出食安修訂案

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會國民黨議員大力主張修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例，規範萊克多巴胺「零檢出」，今天將修訂案送給議會排定議程討論。圖／本報資料照片
高雄市議會國民黨議員大力主張修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例，規範萊克多巴胺「零檢出」，今天將修訂案送給議會排定議程討論。圖／本報資料照片

堅決反對含萊克多巴胺美國豬肉進口的國民黨，在許多縣市發起修改各該縣市的食安自治條例，加入「零檢出」和罰款的內容。高雄市議會國民黨團今天也送出「高雄市食品安全衛生管理自治條例」修正案，力主「零檢出」萊克多巴胺，如有違法，可處以6萬元到10萬元罰款。

高雄市議會國民黨團總召蔡武宏上午證實，修改自治條例的提案已完成連署，今天也送給議會排入議程討論。

衛福部雖已強調地方自治條例中有關萊克多巴胺「零檢出」規定牴觸中央法規，是無效的，但桃園縣議會上個月底還是通過食安自治條例修訂案，規定全市販售的牛肉、雞肉、豬肉等供人食用肉類，都不得檢出包括萊克多巴胺在內的乙型受體素，如有違規定，最高罰10萬元。

蔡武宏說，國民黨向議會提的案，即堅決主張肉品的萊克多巴胺一定要「零檢出」，要為市民食安把關。

依高雄市議會議事規則，議員提案要先由相關委員會審議，委員會審議之後再送大會討論。對於國民黨團的提案，綠營預計以中央法規為主，不支持提案，只是國民黨議員在高雄市議會是多數，大會日後討論時，可能祭甲動讓提案過關。

國民黨 萊克多巴胺 高雄市

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