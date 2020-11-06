高市藍營力主萊克多巴胺零檢出　今送出食安修訂案

堅決反對含萊克多巴胺美國豬肉進口的國民黨，在許多縣市發起修改各該縣市的食安自治條例，加入「零檢出」和罰款的內容。高雄市議會國民黨團今天也送出「高雄市食品安全衛生管理自治條例」修正案，力主「零檢出」萊克多巴胺，如有違法，可處以6萬元到10萬元罰款。

高雄市議會國民黨團總召蔡武宏上午證實，修改自治條例的提案已完成連署，今天也送給議會排入議程討論。

衛福部雖已強調地方自治條例中有關萊克多巴胺「零檢出」規定牴觸中央法規，是無效的，但桃園縣議會上個月底還是通過食安自治條例修訂案，規定全市販售的牛肉、雞肉、豬肉等供人食用肉類，都不得檢出包括萊克多巴胺在內的乙型受體素，如有違規定，最高罰10萬元。

蔡武宏說，國民黨向議會提的案，即堅決主張肉品的萊克多巴胺一定要「零檢出」，要為市民食安把關。

依高雄市議會議事規則，議員提案要先由相關委員會審議，委員會審議之後再送大會討論。對於國民黨團的提案，綠營預計以中央法規為主，不支持提案，只是國民黨議員在高雄市議會是多數，大會日後討論時，可能祭甲動讓提案過關。