影／閃電颱風襲恆春半島 中午過後變天風強雨驟

輕度颱風閃電暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，無雨風小的微涼好天氣，一度讓居民有賺到「颱風假」的感覺，到了上午11時雨勢和風勢漸強，海岸掀起逾2公高長浪，鄉鎮所災指中心和居民也進入戒戰狀況；屏東東港和小琉球的東琉線交通船在中午停駛，明天視風浪狀況而定。

中央氣象局昨天晚上8時30分發布颱風閃電的陸上颱風警報，屏東縣政府宣布，屏東災害應變中心提升為2級開設，恆春半島6鄉鎮，枋山、獅子、車城、恆春、牡丹、滿州，因達停班停課標準，今天停止上班、上課；縣長潘孟安下午安排到恆春半島視導災防工作，他說，這是台灣今年第一個發布陸警的颱風，縣府團隊嚴陣以待，不能輕忽。