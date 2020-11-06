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影／閃電颱風襲恆春半島 中午過後變天風強雨驟

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海巡隊員上午在封閉沙灘巡邏。記者潘欣中／攝影
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海巡隊員上午在封閉沙灘巡邏。記者潘欣中／攝影

輕度颱風閃電暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，無雨風小的微涼好天氣，一度讓居民有賺到「颱風假」的感覺，到了上午11時雨勢和風勢漸強，海岸掀起逾2公高長浪，鄉鎮所災指中心和居民也進入戒戰狀況；屏東東港和小琉球的東琉線交通船在中午停駛，明天視風浪狀況而定。

中央氣象局昨天晚上8時30分發布颱風閃電的陸上颱風警報，屏東縣政府宣布，屏東災害應變中心提升為2級開設，恆春半島6鄉鎮，枋山、獅子、車城、恆春、牡丹、滿州，因達停班停課標準，今天停止上班、上課；縣長潘孟安下午安排到恆春半島視導災防工作，他說，這是台灣今年第一個發布陸警的颱風，縣府團隊嚴陣以待，不能輕忽。

「閃電」颱風暴風圈掠過屏東恆春半島，依氣象局資料，到中午12時前，屏東縣日雨量最多是春日鄉大漢山、恆春龍磐和滿州佳樂水的11毫米，海邊最大陣風來到10級，預計中午過後風雨轉強；恆春鎮民張育民說，上午無雨又小風，還以為賺到一天「颱風假」，11時開始風雨漸強，但對過去飽受颱風侵襲的恆春半島，這個打「擦邊球」的輕颱，和過去幾個直撲的颱風相較，似乎有點「小巫見大巫」。

輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，上午在海邊掀起一波波長浪。記者潘欣中／攝影
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，上午在海邊掀起一波波長浪。記者潘欣中／攝影
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，國軍進駐水陸兩棲登陸艇。記者潘欣中／攝影
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，國軍進駐水陸兩棲登陸艇。記者潘欣中／攝影
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，上午是無雨風小的微涼好天氣，一度讓居民有賺到「颱風假」的感覺。記者潘欣中／攝影
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，上午是無雨風小的微涼好天氣，一度讓居民有賺到「颱風假」的感覺。記者潘欣中／攝影
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海巡隊員上午在封閉沙灘巡邏。記者潘欣中／攝影
輕度颱風「閃電」暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海巡隊員上午在封閉沙灘巡邏。記者潘欣中／攝影

颱風假 屏東縣政府 恆春

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