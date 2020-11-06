聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／閃電颱風襲恆春半島 中午過後變天風強雨驟
輕度颱風閃電暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，無雨風小的微涼好天氣，一度讓居民有賺到「颱風假」的感覺，到了上午11時雨勢和風勢漸強，海岸掀起逾2公高長浪，鄉鎮所災指中心和居民也進入戒戰狀況；屏東東港和小琉球的東琉線交通船在中午停駛，明天視風浪狀況而定。
中央氣象局昨天晚上8時30分發布颱風閃電的陸上颱風警報，屏東縣政府宣布，屏東災害應變中心提升為2級開設，恆春半島6鄉鎮，枋山、獅子、車城、恆春、牡丹、滿州，因達停班停課標準，今天停止上班、上課；縣長潘孟安下午安排到恆春半島視導災防工作，他說，這是台灣今年第一個發布陸警的颱風，縣府團隊嚴陣以待，不能輕忽。
「閃電」颱風暴風圈掠過屏東恆春半島，依氣象局資料，到中午12時前，屏東縣日雨量最多是春日鄉大漢山、恆春龍磐和滿州佳樂水的11毫米，海邊最大陣風來到10級，預計中午過後風雨轉強；恆春鎮民張育民說，上午無雨又小風，還以為賺到一天「颱風假」，11時開始風雨漸強，但對過去飽受颱風侵襲的恆春半島，這個打「擦邊球」的輕颱，和過去幾個直撲的颱風相較，似乎有點「小巫見大巫」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言