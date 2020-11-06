颱風來襲還出海潛水墾管處要罰 台東多良站湧遊客

颱風「閃電」來襲，今天上午墾丁有遊艇載潛水客至南灣海域潛水，墾丁國家公園管理處將依法開罰潛水客；台東因上午無風無雨，多良車站湧入遊客。

1艘遊艇上午9時許載潛水客從後壁湖出港潛水，被媒體拍到，海巡署表示，屏東縣政府公告，海域、港口、海岸平均風力達7級以上才執行各式船舶進出港管制，這艘遊艇上午9許出港時，恆春陣風為4級，安檢人員有勸導仍執意出港。

海巡署表示，載客至南灣海域潛水部分已違反墾丁國家公園禁止公告事項第15條第2項，目前已由恆春海巡隊前往戒護並要求返港，進後壁湖漁港後將由墾丁國家公園管理處依權責逕行裁處。

墾管處副處長許書國表示，依照國家公園法，只要發布陸上颱風警報，就不能從事水域活動，目前墾管處已前往後壁湖了解並處理，如確定違法，將依法裁處潛水客新台幣3000元，同時，也要看潛水時間點有沒有違反災害防救法，如有將開罰5至25萬元。

恆春氣象站表示，上午9時許後恆春海域的浪高達1.8米，最高風浪8級，屬中浪，已不適合從事水域活動，包括潛水；上午截至11時30分恆春半島陰天，風小無雨。

台東今天上午未見風雨，市區還一度艷陽高照，不過離島蘭嶼、綠島上午10時過後，風雨增強，上午台東往返蘭嶼綠島海、空全部暫停；另外，前往嘉明湖山友今早陸續下山，警方管制上山。

儘管發布陸上颱風警報，南迴公路多良火車站等景點仍湧入遊客，不少遊客在多良站上觀浪。