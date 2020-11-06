快訊

閃電颱風暴風圈觸陸！天氣風險：台南以南午後別外出

太膠著！拜登在喬治亞州猛追 川普在賓州領先縮小到0.4％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風天墾丁驚見遊艇載客潛水 民眾：別拿生命開玩笑

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
閃電颱風襲台，民眾驚見1艘遊艇今天上午載客到墾丁南灣近岸海域潛水，墾管處請保7總隊第8大隊取締開罰。記者潘欣中／攝影
閃電颱風襲台，民眾驚見1艘遊艇今天上午載客到墾丁南灣近岸海域潛水，墾管處請保7總隊第8大隊取締開罰。記者潘欣中／攝影

閃電颱風逼近，昨晚8時30分發布陸上颱風警報，屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海岸沙灘依災防法規定全部關閉；今天上午墾丁地區無雨風不大，民眾發現1艘遊艇載客在墾丁南灣近岸潛水，雖南灣近岸海域浪高僅約1公尺，但颱風天潛水也太離譜，拿潛客生命開玩笑；墾管處接獲消息後已請保7總隊第8大隊取締開罰。

吳姓民眾說，該艘遊艇上午9時半停在南灣近岸海域，多名潛水客下海潛水，雖然南灣近岸海域浪高當時約1公尺，算是小浪，但恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海岸沙灘也都封閉，違者可依災防法開罰，颱風天下海潛水未免太離譜，不解海巡單位颱風天為何放行遊艇載客出海潛水。

海巡署南部分署說，依屏東縣政府公告，海域、港口、海岸平均風力達7級以上，始執行各式船舶進出港管制，經查該艘遊艇於上午9時許自後壁湖漁港出港時，恆春陣風當時為4級，故未限制出港，安檢人員勸導仍執意出港，因載客至南灣海域潛水行動，已違反墾丁國家公園禁止公告事項第15條第2項，通報墾管處派員前往處理。

墾管處接獲消息隨即通報恆春海巡隊前往戒護要求返港，進後壁湖漁港後依法逕行裁處，墾管處說，依墾丁國家公園海域遊憩活動管理辦法，浪高2公尺時禁止潛水活動，違者將依國家公園法開罰3000元；業者表示，該團潛水客行程早已排定，今天上午評估風不大，近岸也未掀起大浪，才報關出海，若浪轉大即返航，絕不會拿潛客生命開玩笑。

閃電颱風 遊艇 墾管處

延伸閱讀

航港局要辦遊艇集團結婚 限額30對快來報名

高鐵直達墾丁住宿業生意會變差嗎？ 網一面倒「不可能」

旅遊業求生 跨足餐飲、健身、遊艇

澎湖遊艇失火燒毀 幸無人傷亡

相關新聞

颱風天墾丁驚見遊艇載客潛水 民眾：別拿生命開玩笑

閃電颱風逼近，昨晚8時30分發布陸上颱風警報，屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海岸沙灘依災防法規定全部關閉；今天上午墾...

台南災變中心一級開設 黃偉哲：會做好最周全準備

因應閃電颱風，台南市政府災害應變中心今天上午6時提升為一級開設，8時30分召開第一次工作會報，台南市長黃偉哲要求市府團隊...

影／閃電颱風襲恆春半島 中午過後變天風強雨驟

輕度颱風閃電暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，無雨風小的微涼好天氣，一度...

台東大武10級陣風 掀起8公尺「炸彈開花」級浪花

閃電颱風今天中午過後外圍環流襲擊南台灣，台東大武地區出現10級以上陣風，大浪激起8公尺浪花沖擊大武漁港及省道台9公路消波...

防範「閃電」颱風 高雄市災害應變中心一級開設

「閃電」颱風逼近台灣，高雄市納入警戒區域，市府災害應變中心今早8時一級開設，市長陳其邁隨後召開會議了解防颱整備情形，他提...

屏東電影節 「三層仔Mango meets meat」奪首獎

2020屏東電影節獲獎名單昨天晚間揭曉，首獎由導演楊孟桓所製《三層仔Mango meets meat》，在10部精采作品...

關注照顧者 高市規畫喘息服務

照顧者長期日夜照料失能者，自己卻日漸失去健康，身心俱疲。高雄市議員李雅慧昨天質詢關注照顧悲劇議題，許多縣市推出喘息方案，...

友善耕作 屏東微生物資材中心誕生

屏東縣政府近年推廣友善土地農耕漁牧方式，首座由地方政府支持、社區自主營運「微生物資材培養推廣中心」，昨在內埔鄉東片社區誕...

金門海域 大陸漂來3台怪手

金門近期季風強勁，中國大陸有3具浮具載著怪手漂到金門大橋附近海域，不少工人發現上頭的簡體字嚇了一跳。交通部航港局中部航務...

一件襯衫／60歲工人 離鄉走過大半輩子只為回家

「一件襯衫」與「力暘能源」共同創作了一則關於工人離鄉大半輩子後，回鄉就業的影片。每個人離開家有千百種理由，但都抱持著同樣期待，就是希望有一天可以衣錦還鄉，但卻不知道，這是一條越走越遠的路。

金門縣運會熱鬧登場 議會缺席盛會引發揣測

兩年一度的金門縣運動會今日晚間盛大登場，由縣長楊鎮浯主持，縣屬與駐金的中央機關都踴躍參與，64個單位的運動員進場，就花了...

高雄市夜間托育受肯定 議員促全市廣設

高雄市社會局開辦的夜間托育，目前只有一處據點且最多收托6名孩童，議員童燕珍、高閔琳今天促社會局在全市每一個行政區設夜托服...

熱門新聞

興大教授吳聲海養黿研究 教授辭世黿送動物園6天絕食亡

嘉縣農地違建！村長疑背後有集團撐腰 原來真相是…

金門海域漂來3艘怪手「幽靈船」？ 航港局：大陸來的

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

永和超窄巷標線路寬僅33公分 機車族：比直線七秒還難

基北通勤族注意！雙11蝦皮國光合作3路線免費恐爆人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。