颱風天墾丁驚見遊艇載客潛水 民眾：別拿生命開玩笑

閃電颱風逼近，昨晚8時30分發布陸上颱風警報，屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海岸沙灘依災防法規定全部關閉；今天上午墾丁地區無雨風不大，民眾發現1艘遊艇載客在墾丁南灣近岸潛水，雖南灣近岸海域浪高僅約1公尺，但颱風天潛水也太離譜，拿潛客生命開玩笑；墾管處接獲消息後已請保7總隊第8大隊取締開罰。

吳姓民眾說，該艘遊艇上午9時半停在南灣近岸海域，多名潛水客下海潛水，雖然南灣近岸海域浪高當時約1公尺，算是小浪，但恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海岸沙灘也都封閉，違者可依災防法開罰，颱風天下海潛水未免太離譜，不解海巡單位颱風天為何放行遊艇載客出海潛水。

海巡署南部分署說，依屏東縣政府公告，海域、港口、海岸平均風力達7級以上，始執行各式船舶進出港管制，經查該艘遊艇於上午9時許自後壁湖漁港出港時，恆春陣風當時為4級，故未限制出港，安檢人員勸導仍執意出港，因載客至南灣海域潛水行動，已違反墾丁國家公園禁止公告事項第15條第2項，通報墾管處派員前往處理。

墾管處接獲消息隨即通報恆春海巡隊前往戒護要求返港，進後壁湖漁港後依法逕行裁處，墾管處說，依墾丁國家公園海域遊憩活動管理辦法，浪高2公尺時禁止潛水活動，違者將依國家公園法開罰3000元；業者表示，該團潛水客行程早已排定，今天上午評估風不大，近岸也未掀起大浪，才報關出海，若浪轉大即返航，絕不會拿潛客生命開玩笑。