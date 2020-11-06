颱風閃電來襲 高市府總動員警戒淹水土石流

颱風「閃電」來襲，高雄市政府災害應變中心今天一級開設，高雄市長陳其邁表示，相關局處要做好防颱整備工作，確保易淹水及土石流地區完成因應，希望將災害降到最低。

颱風「閃電」警報將高雄劃入警戒區域，高雄市政府災害應變中心在上午8時一級開設，陳其邁並主持防災整備會議。

陳其邁會後接受媒體聯訪指出，責成市府相關局處針對偏遠地區土石流潛勢溪流相關區域，做好人員撤離準備工作，也請水利局針對易淹水地區做好相關設備及人員整備。

陳其邁提醒，沿海地區風浪大，請民眾別前往海邊戲水觀浪；並請高雄市海洋局、警察局及觀光局協助，若風浪太大，移工安全措施也須無縫接軌。

另外，他也請市民嚴防瞬間陣風，防止廣告物或是看板掉落，希望民眾於颱風期間待在室內、少出門，以免發生危險。

海洋局提醒漁民注意陣風及長浪，若遇緊急情況，應利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，取得適時救助。

港內避風漁船應繫緊纜繩，並做好避碰撞措施。而各養殖漁業區應注意排水路疏通，保持水閘門正常操作，並確認備用發電機可正常使用，以維養殖魚塭安全。

農業局發布新聞稿提醒農友多加留意颱風動態，並加強固定農業設施，保持排水渠道通暢，注意田間水分管理，透過各種防災準備及雨後疫病防治，減少農作物災害及財產損失。

高雄市政府提醒市民，颱風期間避免外出，也勿前往山區、溪河及海邊從事活動，山區民眾得嚴防溪水暴漲、注意坍方、落石或土石流，低窪地區住戶及車行地下道請慎防淹水，有災害之虞及早遷移至安全處所。