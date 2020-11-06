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防範「閃電」颱風 高雄市災害應變中心一級開設

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁主持 「閃電」颱風應變會議，提醒做好相關整備，不能掉以輕心。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁主持 「閃電」颱風應變會議，提醒做好相關整備，不能掉以輕心。記者王昭月／攝影

「閃電」颱風逼近台灣，高雄市納入警戒區域，市府災害應變中心今早8時一級開設，市長陳其邁隨後召開會議了解防颱整備情形，他提醒，閃電雖是輕颱，仍不可掉以輕心，多一分準備才能少一分災害。

陳其邁憂心颱風來襲，一早就透過臉書提醒市民戒備，早上8點半更進駐災害應變中心主持因應「閃電」颱風首次工作會議，務求周全整備。

據中央氣象局最新氣象資料，「閃電」颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對臺東、屏東、恆春半島及高雄構成威脅。高雄受中央山脈屏蔽影響，主要降雨時間預計落在今天傍晚到明天上午間，沿海空曠地區易出現強陣風，沿海地區易有長浪。

陳其邁會後表示，氣象局的颱風警報範圍將高雄納入，他在應變中心會議中已責成相關局處備妥抽水機，偏區特別是土石流潛勢區，要作好人員撤離整備，易淹水地區也請水利局準備沙包、抽水機，做好相關水情監測。尤其沿海風浪特別大，民眾不要前往戲水、觀浪或進行水上活動。

他同時要求海洋局、觀光局及警察局， 萬一風浪太大，要協助返港檢疫中的漁工確保安全無虞，市民更要嚴防瞬間陣風，颱風期間做好各項準備，並避免廣告物、看板掉落，「多一分準備，少一分災害」。

因應「閃電」颱風來襲，高雄市災害應變中心今早一級開設。記者王昭月／攝影
因應「閃電」颱風來襲，高雄市災害應變中心今早一級開設。記者王昭月／攝影

颱風 陳其邁 氣象局

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