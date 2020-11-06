防範「閃電」颱風 高雄市災害應變中心一級開設

「閃電」颱風逼近台灣，高雄市納入警戒區域，市府災害應變中心今早8時一級開設，市長陳其邁隨後召開會議了解防颱整備情形，他提醒，閃電雖是輕颱，仍不可掉以輕心，多一分準備才能少一分災害。

陳其邁憂心颱風來襲，一早就透過臉書提醒市民戒備，早上8點半更進駐災害應變中心主持因應「閃電」颱風首次工作會議，務求周全整備。

據中央氣象局最新氣象資料，「閃電」颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對臺東、屏東、恆春半島及高雄構成威脅。高雄受中央山脈屏蔽影響，主要降雨時間預計落在今天傍晚到明天上午間，沿海空曠地區易出現強陣風，沿海地區易有長浪。

陳其邁會後表示，氣象局的颱風警報範圍將高雄納入，他在應變中心會議中已責成相關局處備妥抽水機，偏區特別是土石流潛勢區，要作好人員撤離整備，易淹水地區也請水利局準備沙包、抽水機，做好相關水情監測。尤其沿海風浪特別大，民眾不要前往戲水、觀浪或進行水上活動。