颱風閃電侵襲 屏東災害應變中心提升一級開設

「一件襯衫」與「力暘能源」共同創作了一則關於工人離鄉大半輩子後，回鄉就業的影片。每個人離開家有千百種理由，但都抱持著同樣期待，就是希望有一天可以衣錦還鄉，但卻不知道，這是一條越走越遠的路。

2020-11-05 20:40