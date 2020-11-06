颱風閃電侵襲 屏東災害應變中心提升一級開設
輕度颱風閃電侵襲，據中央氣象局預報，屏東恆春半島將受颱風外圍環流影響，有發生大雨機率，屏東縣政府上午8時30分宣布災害應變中心提升為一級開設。
屏縣府昨天晚間宣布，恆春半島6鄉鎮枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、恆春鎮、牡丹鄉和滿州鄉今天停止上班、上課。
恆春氣象站表示，恆春半島清晨下些小雨，截至上午9時，累計只下30毫米雨量，預計下午較大風雨才會進入恆春半島，預估颱風將為恆春半島帶來300到450毫米雨量。
東港到小琉球公民營交通船提早結束航班，從東港出發最末班到下午1時，從小琉球發出最末班為下午1時30分；鹽埔漁港到小琉球最末班上午11時；後壁湖到蘭嶼10月起冬季停航。
屏東縣長潘孟安表示，屏縣府團隊嚴陣以待，隨時監控颱風動態，尤其在恆春半島須注意風雨、長浪，大家要做好防颱準備、注意安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言