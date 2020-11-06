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台南災變中心一級開設 黃偉哲：會做好最周全準備
因應閃電颱風，台南市政府災害應變中心今天上午6時提升為一級開設，8時30分召開第一次工作會報，台南市長黃偉哲要求市府團隊做好防汛整備作業，增派移動抽水機組、在易積水低窪地區設防水擋板等，降低水患，市府嚴陣以待。
根據中央氣象局資料顯示，第20號閃電颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台灣（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。
黃偉哲表示，面對閃電颱風要經過巴士海峽，越來越向台灣靠近，當然戒慎恐懼，同時也希望能給南部帶來適當的雨量，但有時候並非我們能完全決定，不知道會是暴雨、豪雨還是哪種等級，總之防颱準備是必要的。
黃偉哲指出，目前盤點所有的抽水機組，還有相關防颱應變設備，包括擋水隔板、沙包，這些都已經就定位，希望帶來適時的雨量，但不要造成農作物及其他災害，「市府會做好最周全的準備」。
「我們是勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，黃偉哲說，相關設施、抽水機組都應該以過去歷史上的淹水熱點已經就定位，市府這兩三年做了許多水利工程設施，既然是「有以待之」就要看過去的整備如何，希望說不要帶來太大、太短時強降雨的雨量。
黃偉哲說，颱風是今天入夜以後才慢慢接近，所以什麼時候發布上班上課與否很難抓得準，但市府會盡量配合民眾的作息能夠提前公布。
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