颱風閃電警戒範圍擴大 高雄市一級開設
輕度颱風閃電警戒範圍擴大，高雄市今天上午8時提升颱風災害應變一級開設，高雄市長陳其邁8時30分召開應變中心第一次工作會議，提前部署，整備各項工作。
高市府說，一級開設包括高市府水利局整備防災設施，含抽水站、閘門等測試，並備足沙包；高市府工務局檢測招牌及相關建築基地安全；高市府環境保護局清疏排水側溝等，全面防災。
除市府因應防災工作，國軍也在昨天超前部署、預置兵力以協助防備颱風逼近南台灣。第四作戰區同步依計畫編組災防人員、救災裝備、機具與車輛等各項災防整備，待命執行災害防救任務。
第四作戰區發布新聞稿說，已完成兩棲突擊車、膠舟、抽水機及發電機等應援裝備全面檢測，於接獲防災任務後迅速馳援。
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