一件襯衫／60歲工人 離鄉走過大半輩子只為回家

「一件襯衫」與「力暘能源」共同創作了一則關於工人離鄉大半輩子後，回鄉就業的影片。每個人離開家有千百種理由，但都抱持著同樣期待，就是希望有一天可以衣錦還鄉，但卻不知道，這是一條越走越遠的路。

身在偏鄉地區的人，離家就是他們的宿命。

陳紹榮，是位屏東人，他和所有的屏東人一樣，18歲時離開家到了台北，一待就是20年，但台北不是他的家，屏東的鄉野沒有高樓、沒有霓虹，但年輕的他仍渴望都市的生活，能為他帶來一份好的工作機會，所以他成為一位工人，在台北的工地做著工程，卻心繫家鄉的稻田。

每個人離開家有千百種理由，但都抱持著同樣期待，就是希望有一天可以衣錦還鄉。 圖／《一件襯衫》授權提供

不管風吹雨打還是出日頭，為了家庭的溫暖我要拼出頭。

40歲時，為了孩子他決定回家，但屏東仍沒有好的工作機會，為了持家，他每天清晨五點就出門上班，騎一個多小時的機車到高雄工作，這樣的生活持續了十年。每天都在盼著有一天，可以擺脫這樣漂泊的宿命。

漂流浪子回鄉，太陽能照亮了就業的機會。

終於，他在屏東找到了一份太陽能板裝修工程的工作，這份工作只在離家5分鐘車程的地方，那些多出來的時間，讓他有機會陪伴孩子、家人吃一份早餐、回家吃一頓晚飯，這一頓飯的時間，卻是他用大半輩子在工地的汗水換來的。

雖然工作一樣辛苦，每天頂著烈焰裝修著太陽能板，但是這塊冰冷發電板對他而言卻點亮了他回家的路，這條回家路，走了60年，終於到家了。

陳紹榮40歲時，為了孩子他決定回家。 圖／《一件襯衫》授權提供

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