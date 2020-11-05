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職災死亡人數六都最多 高市府允多管齊下防堵

中央社 / 高雄5日電

高雄市是工業城市，勞工職災案件偏高，市議員康裕成今天指出，死亡及永久失能人數是六都最高，令人心疼。勞工局長李煥熏指出，以營造及製造業致災居多，允諾從勞檢、輔導及宣導防制。

李煥熏指出，職災的數據讓他感到沉重，總覺得沒有做好保護勞工的工作；勞工局會從法令及勞動檢查著手，要求落實職業安全、輔導及宣導，也會要求事業單位重視工安，至於職災最多的產業別是營造及製造業。

民進黨市議員康裕成在社政部門質詢引用勞動部資料指出，2019年高雄市職災人數3703人中，死亡46人、永久失能266人，居六都之冠；再就職業災害千人率而言，統計顯示高雄市為3.29，也是六都之冠，比台北市的1.38高出很多。

她指出，高雄市雖然是工業城市但不必然職災死亡及永久失能人數也要居冠，促勞工局提出對策，減少職災、死傷及失能人數；尤其「失能傷害嚴重率」高雄市181為台北市51的3倍多。

市府勞動檢查處長陳俊復表示，「失能傷害嚴重率」指的是每百萬工時中，發生失能傷害的總損失日數，允諾會持續努力降低職災發生率。

除了勞工職災，養護機構的安全也備受關注。民進黨市議員陳致中舉台北市9月底一處非法養護所火災造成3死意外案，質詢社會局如何確保養護機構的安全，他要求市府施鐵腕並稽查未立案業者，防範悲劇重演。

市府社會局長謝琍琍答詢，近3年針對民眾舉報查察養護機構及護理機構，108年有3件、109年2件，經查有1家違法情事移交主管單位處置。

陳致中促以鐵腕查察，除了推動吹哨人條款舉報或強力稽查並對違法者停業，促結合警政及民政聯合稽查，對於已停業者也要避免借屍還魂。

職災 高雄市 北市

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