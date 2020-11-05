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高雄市夜間托育受肯定 議員促全市廣設
高雄市社會局開辦的夜間托育，目前只有一處據點且最多收托6名孩童，議員童燕珍、高閔琳今天促社會局在全市每一個行政區設夜托服務點。社會局長謝琍琍表示，會逐步規畫。
高雄市第一個夜托服務據點在前金區大同社會住宅內，童燕珍今天在議會社政部門質詢時表示，社會局為了找夜托地點，費了許多心思，社會局可考慮在公托據點設夜托，減少找不到地點的困擾，持續拓展夜托據點。童表示，公托到晚間6點，夜托從晚間8點到翌日上午8點，時間上不衝突。
童燕珍和高閔琳認為，夜間需要工作的人不少，市府應規畫在各行政區成立夜托據點。
謝琍琍表示，目前政府的規定，公托只能是半日托、全日托和臨托，不能辦夜托，因為夜托需要像家庭一樣的環境，而且只能是臨托，像家長臨時有事、小孩一時找不到他人代為照顧，如果家長需要長期的夜托，就要找全月托。
至於廣設夜托，謝琍琍表示，社會局很願意這樣做，會慢慢規畫。
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