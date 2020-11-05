馬公第三漁港國際廣場 地景長廊愈夜愈美麗

澎湖新灣區內最大的共融式公園「國際廣場」，其中區內的「地景長廊」最具特色，佇立在長廊上可居高臨下，一覽第三漁港區的美景。

澎湖縣政府表示，位於馬公第三漁港港區的「國際廣場」，占地近5公頃，是縣府爭取前瞻建設的重大工程之一，總經費新台幣2億5000萬元，在107年底動工作，預計今年底完工，可望成為觀光、休憩的綜合性廣場。

馬公第三漁港國際廣場，園區規劃有入口、水景、休憩景觀等廣場、地景長廊與草地綠地、兒童遊戲區、戶外活動劇場、景觀步道與停車場等，並結合周邊的生活博物館、文化及運動園區和第三漁港魚市場，兼具活動、表演及休憩等功能，成為澎湖新灣區的亮點。

縣長賴峰偉表示，澎湖最大的共融式公園「國際廣場」已經開箱，除了原有的設施外，指示工務處增設親子與樂齡的遊憩空間，並廣植近2萬株的喬木與灌木，增加綠地綠蔭面積。