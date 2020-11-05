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紅毛港鄉親回娘家邀民眾體驗聚落！許富凱等歌手開唱

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾可搭乘文化遊艇來趟紅毛港潟湖之旅。圖／高雄市文化局提供
民眾可搭乘文化遊艇來趟紅毛港潟湖之旅。圖／高雄市文化局提供

高雄市政府文化局與高雄市紅毛港文化協會，11月7、8日上午10點到下午5點半在紅毛港文化園區，舉辦「訪古溯今聚落體驗暨鄉親回娘家」系列活動，安排傳統產業展、園區攝影展、老照片展、體驗教學DIY、闖關戳戳樂，帶領老中青三代穿越時光，走訪高雄海港400年發展史。壓軸8日舞台區有舞獅鼓陣、限量魚丸湯免費品嚐，並邀請高雄子弟台語歌王許富凱、向蕙玲、邵大倫等藝人輪番獻唱。

文化局表示，11月7日第一天的闖關戳戳樂，民眾憑入園票券到服務台報名、領取體驗卡，即可至園區各景點進行闖關，串連紅毛港廟宇與五大姓氏的關係，集滿6顆章參加戳戳樂、試試好手氣。活動當天在園區打卡按讚，可得到精美禮品1份。下午的傳統產業體驗教學，邀請紅毛港當地耆老表演及教導傳統織網及結繩，參加的民眾可把自己DIY的作品帶回家留念。

11月8日第二天則安排紅毛港鄉親組成的林金汐舞蹈團，展現長輩的活力及紅毛港人的熱情；紅毛港國小活潑生動的舞獅鼓陣表演，表達對紅毛港先人奉獻安身立命的家園的感謝。下午茶為紅毛港特色點心魚丸湯，鄉親及民眾皆可免費至魚丸湯專區領取。

活動兩日園區將展示傳統產業漁具，同時舉辦「園區攝影展覽」與「老照片展」。「攝影展覽」邀請高雄市師大攝影協會，以相機及空拍記錄獨一無二的大船入港景觀、夕陽美景照片；「老照片展」則讓民眾循著老照片認識紅毛港聚落的文化以及歷史。民眾於活動當日可在園區搭乘文化遊艇，來趟紅毛港潟湖之旅。活動詳情可上紅毛港文化園區臉書粉絲專頁查詢。

高雄市文化局與紅毛港文化協會，11月7、8日在紅毛港文化園區舉辦「訪古溯今聚落體驗暨鄉親回娘家」系列活動。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局與紅毛港文化協會，11月7、8日在紅毛港文化園區舉辦「訪古溯今聚落體驗暨鄉親回娘家」系列活動。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局與紅毛港文化協會，11月7、8日在紅毛港文化園區舉辦「訪古溯今聚落體驗暨鄉親回娘家」系列活動。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局與紅毛港文化協會，11月7、8日在紅毛港文化園區舉辦「訪古溯今聚落體驗暨鄉親回娘家」系列活動。圖／高雄市文化局提供

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