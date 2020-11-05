金門遇10年來最大旱災！官員見高粱枯死不禁猛搖頭

本報昨天獨家披露，金門水情吃緊，農民苦無灌溉用水，只能讓作物自生自滅，損失慘重，農委會農糧署北區分署及桃園改良場今天都派員蒞金進行初勘，初步估計今年的收成量將較往年減少3成以上，縣府表示，將陳報農委會公告「辦理現金救助或低利貸款」，公告後由鄉鎮公所進行農業災情勘查及受理申請作業。

縣府建設處表示，過去金門年平均降雨量近1100毫米，然而今年截至今日總降雨量僅有446.5毫米，秋冬季節又為金門乾旱季，今年恐為金門十幾年來雨量最少的一年。針對旱害對於本縣農民種植高粱收成影響，縣府一直密切關注，依農業天然災害救助辦法－農產業天然災害救助作業要點，各鄉鎮公所於10月28日完成農情查報，縣府彙整災損後即依程序於當日通報農委會派員蒞金勘災。

依金門縣農試所契作資料系統統計，今年度高粱面積約1691公頃，此次在中央官員、縣府、鄉鎮公所、農試所的陪同下，前往各鄉鎮進行災損查定，現地並有產銷班人員說明，共勘查近20地段約300公頃土地。此次初勘，初步估計收成量將較往年減少3成以上，縣府將陳報農委會公告「辦理現金救助或低利貸款」，公告後由鄉鎮公所進行農業災情勘查及受理申請作業，如有申請災損的農民請勿自行耕犁，以免影響後續申請的權益。

建設處處長文水成表示，受到此次連續乾旱影響，許多農作收成確實不佳，105年莫蘭蒂颱風時，縣府依「農業天然災害救助辦法」向中央申請現金救助時，部分農民因無法取得土地委託經營、租賃契約或土地使用同意書等合法經營權證明文件，致中央框列補助4000萬元，最後僅申請了437萬8千多元，請農友預先準備土地證明文件，以利後續申請作業。

縣府也表示，昨日的擴大暨鄉鎮業務協調會報暨縣政會議上，縣長楊鎮浯在會中也指示，因應極端氣候及於量未來整體農業水資源利用，在明年雨季來臨前應加強農塘浚深，並運用可利用的地方來擴大儲水。縣府已函文各鄉鎮公所進行調查，回報可再浚深之農塘，另私有農塘民眾如有意願，也可提供公用同意書予公所納入農塘浚深，相關工程經費將優先認定，如有不足將追加或動用預備金來支應，以減緩極端氣候對於金門農作影響。

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