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金門遇10年來最大旱災！官員見高粱枯死不禁猛搖頭

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府建設處官員今天陪同農委會農糧署北區分署長官到不少農民旱田官員，看到高粱都枯死，不禁猛搖頭。圖／縣府提供
金門縣府建設處官員今天陪同農委會農糧署北區分署長官到不少農民旱田官員，看到高粱都枯死，不禁猛搖頭。圖／縣府提供

本報昨天獨家披露，金門水情吃緊，農民苦無灌溉用水，只能讓作物自生自滅，損失慘重，農委會農糧署北區分署及桃園改良場今天都派員蒞金進行初勘，初步估計今年的收成量將較往年減少3成以上，縣府表示，將陳報農委會公告「辦理現金救助或低利貸款」，公告後由鄉鎮公所進行農業災情勘查及受理申請作業。

縣府建設處表示，過去金門年平均降雨量近1100毫米，然而今年截至今日總降雨量僅有446.5毫米，秋冬季節又為金門乾旱季，今年恐為金門十幾年來雨量最少的一年。針對旱害對於本縣農民種植高粱收成影響，縣府一直密切關注，依農業天然災害救助辦法－農產業天然災害救助作業要點，各鄉鎮公所於10月28日完成農情查報，縣府彙整災損後即依程序於當日通報農委會派員蒞金勘災。

依金門縣農試所契作資料系統統計，今年度高粱面積約1691公頃，此次在中央官員、縣府、鄉鎮公所、農試所的陪同下，前往各鄉鎮進行災損查定，現地並有產銷班人員說明，共勘查近20地段約300公頃土地。此次初勘，初步估計收成量將較往年減少3成以上，縣府將陳報農委會公告「辦理現金救助或低利貸款」，公告後由鄉鎮公所進行農業災情勘查及受理申請作業，如有申請災損的農民請勿自行耕犁，以免影響後續申請的權益。

建設處處長文水成表示，受到此次連續乾旱影響，許多農作收成確實不佳，105年莫蘭蒂颱風時，縣府依「農業天然災害救助辦法」向中央申請現金救助時，部分農民因無法取得土地委託經營、租賃契約或土地使用同意書等合法經營權證明文件，致中央框列補助4000萬元，最後僅申請了437萬8千多元，請農友預先準備土地證明文件，以利後續申請作業。

縣府也表示，昨日的擴大暨鄉鎮業務協調會報暨縣政會議上，縣長楊鎮浯在會中也指示，因應極端氣候及於量未來整體農業水資源利用，在明年雨季來臨前應加強農塘浚深，並運用可利用的地方來擴大儲水。縣府已函文各鄉鎮公所進行調查，回報可再浚深之農塘，另私有農塘民眾如有意願，也可提供公用同意書予公所納入農塘浚深，相關工程經費將優先認定，如有不足將追加或動用預備金來支應，以減緩極端氣候對於金門農作影響。

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今年金門雨量大減，是10年來降雨量最少的一年，不少高粱田因為缺水灌溉，都枯死，讓農民相當心痛。圖／縣府提供
今年金門雨量大減，是10年來降雨量最少的一年，不少高粱田因為缺水灌溉，都枯死，讓農民相當心痛。圖／縣府提供
農委會農糧署北區分署及桃園改良場今天專程派員到金門來勘災，希望能協助農民減少災損。圖／縣府提供
農委會農糧署北區分署及桃園改良場今天專程派員到金門來勘災，希望能協助農民減少災損。圖／縣府提供

金門 農民 農委會

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