為手遊走遍日本養豬場　「養豬場」系列下載破千萬　

喜歡手機遊戲的人可能對「養豬場MIX」不陌生，這是日商捷歐藝軟體有限公司（JOE, Inc.）開發的手遊，最近推出的升級版「養豬場3D」，上線第一星期就有逾5萬人下戴，整個「養豬場」系列已經超過1000萬下載。捷歐藝社長石川丈說，為了開發「養豬場」系列手遊，他不但走遍日本大小的養豬場，甚至到養豬場工作，就是為了深入了解養豬的過程與環境設備。

石川丈106年到高雄市經發局在鹽埕區成立的高雄數位內容創意中心（DAKUO）設捷歐藝，全心開發手遊APP，第一代「養豬場」手遊以兩年時間設計，推出之後培養許多死忠的粉絲。

蘋果APP Store中「養豬場MIX」手遊就有粉絲留言「不敢再下載這個遊戲」，因為整整7個月時間，像照顧小孩一樣，半夜一直起來餵豬，看看是否變身稀有豬種，「像上癮那樣非常沈迷」；還有粉絲玩出遊戲不足之處，給捷歐藝一些建議，例如拍賣無法正常得標！捷歐藝即在「養豬場3D」中改良。

捷歐藝最新推出的「養豬場3D」和第一代相比，新增了玩家開墾土地、擴張設施等功能，還能種植作物當作小豬飼料，可化身養豬場的主人培育各式各樣小豬。

石川丈說，高雄數位內容人才濟濟，捷歐藝陸續引進在地開發與美術設計人才，同時和學校產學合作，定台灣學生的實力水平可受肯定，相信透過經驗豐富的日本技師，加上擅長技術應用的高雄夥伴共同努力，將會讓捷歐藝不斷創造更熱銷的手遊與各種創新應用。