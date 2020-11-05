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為手遊走遍日本養豬場 「養豬場」系列下載破千萬
喜歡手機遊戲的人可能對「養豬場MIX」不陌生，這是日商捷歐藝軟體有限公司（JOE, Inc.）開發的手遊，最近推出的升級版「養豬場3D」，上線第一星期就有逾5萬人下戴，整個「養豬場」系列已經超過1000萬下載。捷歐藝社長石川丈說，為了開發「養豬場」系列手遊，他不但走遍日本大小的養豬場，甚至到養豬場工作，就是為了深入了解養豬的過程與環境設備。
石川丈106年到高雄市經發局在鹽埕區成立的高雄數位內容創意中心（DAKUO）設捷歐藝，全心開發手遊APP，第一代「養豬場」手遊以兩年時間設計，推出之後培養許多死忠的粉絲。
蘋果APP Store中「養豬場MIX」手遊就有粉絲留言「不敢再下載這個遊戲」，因為整整7個月時間，像照顧小孩一樣，半夜一直起來餵豬，看看是否變身稀有豬種，「像上癮那樣非常沈迷」；還有粉絲玩出遊戲不足之處，給捷歐藝一些建議，例如拍賣無法正常得標！捷歐藝即在「養豬場3D」中改良。
捷歐藝最新推出的「養豬場3D」和第一代相比，新增了玩家開墾土地、擴張設施等功能，還能種植作物當作小豬飼料，可化身養豬場的主人培育各式各樣小豬。
石川丈說，高雄數位內容人才濟濟，捷歐藝陸續引進在地開發與美術設計人才，同時和學校產學合作，定台灣學生的實力水平可受肯定，相信透過經驗豐富的日本技師，加上擅長技術應用的高雄夥伴共同努力，將會讓捷歐藝不斷創造更熱銷的手遊與各種創新應用。
高雄市經發局長廖泰翔說，DAKUO目前有22家團隊進駐，日商3家，開發內容包括遊戲、網頁平台、VR影視拍攝、APP、醫療設備、網紅平台和AI技術等；未來希望藉由日本團隊的技術與品管加上台灣團隊的執行力，共同開發、打造最強的台日產品，也歡迎各國優秀新創團隊加入。
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