總圖共構會館將完工 高市盼推動文化產業升級

高雄市立圖書館總館共構會展文創會館將如期完工，高雄市副市長史哲今天表示，市府出地，民間出資建設和營運，盈利回歸市府，可減輕市府財政壓力，盼會館能推動文化產業升級。

高雄市立圖書館總館共構會展文創會館在前高雄市長陳菊時期擘劃，一期總館由高市府出資興建、二期會館則由民間興建投資，首創圖書館與商業結合新樣態。會館目前工程進度如期，規劃可進駐16項文創產業類別。

高雄市文化局下午發布新聞稿指出，會館包括數位內容產業空間，除了回應市民對文化空間的需求，也朝高雄市長陳其邁致力推動的5G AIoT智慧城市邁進，共同將高雄打造為「5G智慧城」。會館的中小型會議室與高雄展覽館相輔相成，可串接會展活動場地需求。

史哲日前率副秘書長郭添貴、文化局及市總圖同仁至會館視察最新工程進度，並討論後續的經營發展。史哲表示，市府出地，民間出資建設和營運，盈利回歸市府，可減輕市府財政壓力，亦提供就業機會，為市政建設、經濟發展提供重要助力，感謝共同執行並促成的合作夥伴。

史哲說明，二期會館將傳統圖書典藏、閱覽、休憩功能，提升為知識交流、藝文展演、文化載體的場域。不僅進駐類別豐富，會館建築外觀亦呼應市總圖，極具巧思的建築設計，還榮獲城市工程品質金質獎及國家建築金質獎。

市總圖二期文創會館由高市府與台灣人壽攜手，投資近40億，建設基地位於市總圖南側，打造地下6樓、地上27樓的圖書館旅店。在台灣人壽營運50年期間，將帶來開發權利金、營運權利金等，估計總累計近50億元效益。