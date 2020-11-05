聽新聞
test
0:00 / 0:00
總圖共構會館將完工 高市盼推動文化產業升級
高雄市立圖書館總館共構會展文創會館將如期完工，高雄市副市長史哲今天表示，市府出地，民間出資建設和營運，盈利回歸市府，可減輕市府財政壓力，盼會館能推動文化產業升級。
高雄市立圖書館總館共構會展文創會館在前高雄市長陳菊時期擘劃，一期總館由高市府出資興建、二期會館則由民間興建投資，首創圖書館與商業結合新樣態。會館目前工程進度如期，規劃可進駐16項文創產業類別。
高雄市文化局下午發布新聞稿指出，會館包括數位內容產業空間，除了回應市民對文化空間的需求，也朝高雄市長陳其邁致力推動的5G AIoT智慧城市邁進，共同將高雄打造為「5G智慧城」。會館的中小型會議室與高雄展覽館相輔相成，可串接會展活動場地需求。
史哲日前率副秘書長郭添貴、文化局及市總圖同仁至會館視察最新工程進度，並討論後續的經營發展。史哲表示，市府出地，民間出資建設和營運，盈利回歸市府，可減輕市府財政壓力，亦提供就業機會，為市政建設、經濟發展提供重要助力，感謝共同執行並促成的合作夥伴。
史哲說明，二期會館將傳統圖書典藏、閱覽、休憩功能，提升為知識交流、藝文展演、文化載體的場域。不僅進駐類別豐富，會館建築外觀亦呼應市總圖，極具巧思的建築設計，還榮獲城市工程品質金質獎及國家建築金質獎。
市總圖二期文創會館由高市府與台灣人壽攜手，投資近40億，建設基地位於市總圖南側，打造地下6樓、地上27樓的圖書館旅店。在台灣人壽營運50年期間，將帶來開發權利金、營運權利金等，估計總累計近50億元效益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言