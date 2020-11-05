農村新運動土地友善耕作 微生物資材培養推廣中心成立

屏東縣政府近年推廣友善土地農耕漁牧方式，今在內埔鄉東片社區成立首座由地方政府支持、社區自主營運「微生物資材培養推廣中心」，找出適合在地、兼顧保育與提升農村經濟的新方法，在近百位農民及社區居民見證，屏東縣長潘孟安參與「微生物資材培養推廣中心」揭牌，也象徵開啟屏東農村再生社區產業發展新篇章。

潘孟安視察推廣中心，當場繁育製作光合菌種，他看到農民藉由友善農法生產出的優質農產品讚不絕口。潘孟安說，光合菌製作方式簡易，農民可自行繁殖使用。放射菌等要在無菌的空間培養，成立微生物資材中心扮演重要角色，未來持續規畫在屏南等各地區成立微生物資村中心，推廣友善農法。

縣府農村再生專案推動辦公室表示，今年縣府首度與成大研究發展基金會共同合作「微生物資材中心培訓計畫」，結合食品工業發展研究所與在地農場，形成產官學工作團隊，培訓農再社區學習菌種的擴培以及田間運用技術，建立微生物菌種資材培養推廣中心、生產運用示範基地，並建立專業把關、資材品質穩定的微生物菌種推廣流程與操作方法。

今年開辦農業班、養殖班、半島班及原民班等4個基礎班，教學內容以光合菌的擴培與應用為主，吸引近300名農民學習，並與專家學者、10位農民業師，組成LINE共學群組，分享經驗與技術交流，從中遴選20名較積極分享經驗的農民前往食品工業發展研究所學習放線菌及芽孢桿菌等其他益菌的進階課程，成為本計畫的微生物菌種培養師。

農再辦公室指出，從學員的農場，依地理環境、作物特性及農民意願，選定12處示範農場及3處示範養殖池，進行對照實驗，觀察與紀錄使用菌種的差異性，做為日後農民使用上的參考數據。