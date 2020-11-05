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金門基督教會成立120年 走過烽火歲月

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門基督教會創立120週年，見證著基督教在金門傳教過程及走過烽火歲月的史頁。記者蔡家蓁／攝影
金門基督教會創立120週年，見證著基督教在金門傳教過程及走過烽火歲月的史頁。記者蔡家蓁／攝影

金門基督教會創立120周年，90多年的歷史建築「禮拜堂」及「福音鐘」見證著基督教在金門傳教過程及走過烽火歲月的史頁，相當令人感動，金門基督教會牧師李坤南表示，教會曾被日本人占領、也被國軍強占，甚至連鎮會之寶「福音鐘」也被國軍徵用作為警報器，感謝當時的牧師極力爭取，讓信徒的聚會場所得以保留至今。

金門基督教會董事長陳世聰、牧師李坤南介紹教會進入金門的淵源，他們說，西元1900年廈門閩南中華基督教會差派黄和成、施和力、鄭鹏程及邵德貞君等宣教士來金門，在金城鎮北門里中興路創立「金門中華基督教會」，這是現在「金門基督教會」的前身，教會經歷清末民初專制政府的階段，又經歷民國，成立國民政府統治的階段，民國26年七七事變中日戰争爆發，金門也曾被日本統治，教會也被占用過。

陳世聰說，在那個文化不同、語言不通的時代，教會因為跨國有台籍牧師來金牧會，透過語言和跨國教會系统，曾經救過西浦頭莊姓的許多先人，所以早期西浦頭的莊姓族人信主的人很多。而位於珠浦北路的教堂是於1924年在牧師歐陽侯的號召下，匯集信眾的力量興建而成，迄今也有96年，在10年前，由於年久失修，發生屋頂漏水、白蟻蛀蝕梁柱，後來將屋頂拆掉重建，是棟相當有歷史特色的建築。

李坤南提到，到民國38年國共内戰的古寧頭戰争，47年的八二三砲戰，一直到民國的年中美建交後停止了單打雙不打，再到民國81年務止戰地政務解除軍管時代，教會從戰火中的屹立不搖當中成長茁壯，雖經歷對岸砲火擊毀和禮拜牧師樓分别被日軍強占，但最終都由當時的牧師努力地討回，讓信徒聚會不中止。

而「鎮會之寶」福音鐘，則是見證著基督教在金門從無到有的宣教過程，對於會眾來說，有其獨特的意義。1951年代，兩岸對峙，國共內戰，情勢緊張，金門地處前線，隨時都有戰爭的可能，軍方當時徵用教會的福音鐘作為警報器，一直到1970年啟用新式警報器，才將鐘歸還給教會。

陳世聰說，以前金門的地方貧瘠，車輛交通工具很少，居民外出都靠步行，每逢主日清晨，教會的鐘聲響起，喚起鄉下會友的注意，趕快出發前來教會參加禮拜。當時包括水頭、謝厝、舊金城、庵前、榜林、下埔下、西浦頭都可以聽到悠揚悅耳的鐘聲，雖然徒步前來教會要走很遠，但禮拜過後大家不會感到疲累，感受到的永遠只有喜樂。

陳世聰指出，希望透過宣教120周年歷史，檢視福音在金門傳揚之成效，讓民眾分享2甲子恩典，將於11月14日晚上7時在文化局演藝廳舉行「感恩音樂會」；另外，11月15日將辦「感恩禮拜」，上午假中正國小活動中心2樓大禮堂舉行，邀請中台神學院副院長張宰金牧師蒞證道、國際基甸會中華民國總會副理事和前任牧師莊天顧參加，盛況可期。

金門基督教會董事長陳世聰（右）、牧師李坤南（左）提到當初教會在金門經歷的挫折與苦難，直說是段艱辛的歲月。記者蔡家蓁／攝影
金門基督教會董事長陳世聰（右）、牧師李坤南（左）提到當初教會在金門經歷的挫折與苦難，直說是段艱辛的歲月。記者蔡家蓁／攝影
金門基督教會董事長陳世聰（右三）、牧師李坤南（左三）等教友一起宣布教會成立120年，邀請鄉親一起來參加系列紀念活動。記者蔡家蓁／攝影
金門基督教會董事長陳世聰（右三）、牧師李坤南（左三）等教友一起宣布教會成立120年，邀請鄉親一起來參加系列紀念活動。記者蔡家蓁／攝影
金門基督教會創立120週年，金門基督教會董事長陳世聰說，教會內的「福音鐘」是「鎮會之寶」，見證著基督教在金門傳教過程及走過烽火歲月的史頁。記者蔡家蓁／攝影
金門基督教會創立120週年，金門基督教會董事長陳世聰說，教會內的「福音鐘」是「鎮會之寶」，見證著基督教在金門傳教過程及走過烽火歲月的史頁。記者蔡家蓁／攝影

金門 歷史建築 國軍

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