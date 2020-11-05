快訊

閃電颱風預計今晚8時30分發陸警 台東屏東將納首波警戒

女董喊川普當選放假10天慶祝？ 但這家公司早被勒令停業

高市設勞工自治委員會 落實保障勞權減少糾紛

中央社 / 高雄5日電

高雄市陳其邁指示成立「高雄市勞工自治委員會」，高雄市政府勞工局長李煥熏今天指出，已經完成籌組，11月底召開首次會議，盼落實及保障勞工權益，減少勞資糾紛。

李煥熏在市議會社政部門答詢指出，勞工局已經擬定「高雄市勞工自治委員會設置要點」，並審議通過，11月底會召開第1屆「高雄市勞工自治委員會」首次會議。

高雄市議會無黨籍市議員黃捷在社政部門質詢中關切自治委員會組織及設置目標，也關注委員成員。李煥熏指出，「高雄市勞工自治委員會設置要點」已經擬定，委員會有21人，陳其邁擔任召集人，副召集人是由他兼任；市府有多名相關局處首長也兼任委員，另有學者專家及勞工代表等。

黃捷盼落實勞工權益及保障，功能勿疊床架屋流於形式，李煥熏允諾會貼近勞工需求並盼降低勞工糾紛。

國民黨市議員鍾易仲、黃香菽指出，早在1999年前市長謝長廷任內已設置了「高雄市勞工自治委員會」，批評自治委員會設置要點是「換湯不換藥」，質疑市府政策是大內宣。

李煥熏指出，過去曾有勞工自治委員會，但是在縣市合併後因為法令廢止沒有再繼續；新設立的自治委員會11月底會召開，依規定3個月要開會1次，如果必要可以召開臨時會。

他強調，高雄市有一半人口是勞工，且擁有849個工會，市府勞工業務當然要了解基層的需求和心聲，透過「高雄市勞工自治委員會」盼更貼近基層。

勞工局發布新聞稿說明，高雄市勞工自治委員會在1999年成立，陳其邁於擔任代理市長時清楚勞工自治委員會的發展並促進勞工相關權益；委員會於2010年因縣市合併廢止，陳其邁在參選市長時再提出設置勞工自治委員會政見，並於今年上任後承諾兩個月內設置。

高雄市 陳其邁 勞工局

延伸閱讀

被陳水扁點名未來8年選總統 陳其邁：「Never、ever」

加強交通安全 陳其邁宣示4目標

影／不再姑息！ 黃捷今提告貼文人身攻擊的網友

ICCA全球年會閉幕 陳其邁跨海視訊簽署高雄議定書

相關新聞

艷陽天但勿輕忽「閃電」突來 高市府籲農漁友防颱

據中央氣象局研判，位在鵝鑾鼻東南東方海面的颱風「閃電」，預計明日最接近台灣，高雄市政府農業局及海洋局提醒農漁友加強戒備，...

金門基督教會成立120年 走過烽火歲月

金門基督教會創立120周年，90多年的歷史建築「禮拜堂」及「福音鐘」見證著基督教在金門傳教過程及走過烽火歲月的史頁，相當...

金門海域漂來3艘怪手「幽靈船」？ 航港局：大陸來的

近日金門風北季風強勁，中國大陸就有3具各搭載一台怪手的浮具漂到金門大橋附近海域，讓不少看到的工人也嚇了一跳，猜測是哪裡來...

閃電發布海警直逼 半島歌謠祭開幕日延期

閃電颱風發布海上警報，2020半島歌謠祭11月4日到8日一連5天在恆春西門廣場登場，原訂6日下午5點開幕活動，因受閃電颱...

都計圖重製竟發現房子與道路重疊 岡山38戶所幸保住了

高雄市都市計畫委員會今天審議通過岡山都市計畫區的計畫圖重製專案通盤檢討案，透過測量科技與技術，以數值都計圖取代傳統紙圖，...

被陳水扁點名未來8年選總統 陳其邁：「Never、ever」

前總統陳水扁今在臉書點名六都市長除了2位國民黨籍外，其他4人包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長...

屏東風箏節將登場 警方呼籲搭乘接駁真輕鬆

2020屏東風箏節將在7、8日，在屏東河濱公園登場，屏東縣府有鑑於新竹風箏節發生意外事故，此次規畫相關人力及警示標誌，確...

安心旅遊補助沒了 高雄市觀光局出招大搶企業團客

中央的「安心旅遊」補助方案一結束，高雄市觀光局立即結合文化局、觀光業者展開另一波搶遊客的衝刺行動，這次鎖定國內500大企...

高市今年公告地價調整 11月地價稅可申請延、分期繳

高雄市今年重新規定地價，民眾公告地價調整，11月地價稅徵額將有變動，高雄市稅捐處表示，若有民眾因此繳納困難，無法在期限內...

全聯評估加碼高雄建冷鏈物流中心 高市府將全力協助

全聯投資9.8億元在高雄市打造全台最大自動倉儲之後，正評估加碼再投資建置冷鏈物流中心，高雄市政府將全力協助設置。

LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站 下月國道封路極速狂飆

不受新冠肺並疫情影響，邁入第7年的「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」將於12月5、6日登場，LAVA...

台味歌舞劇《十二碗菜歌》 屏東車城福安宮周六免費看

將辦桌文化搬上舞台的台味歌舞戲《十二碗菜歌》，11月7日晚上7時於屏東縣車城福安宮「上菜」囉！由兩廳院駐館藝術家樊宗錡編...

熱門新聞

安坑輕軌明年完工 「火金姑」主題車站曝光

美大選誰贏？「網路小商人」賀川普領先 請綠議員嘉義發雞排

國道客運推羅東至花蓮優惠 票價最低只要100元比火車還便宜

淡海輕軌藍海線第一期 11月15日正式通車

東石漁人碼頭民間經營生變 縣府通知廠商下月終止契約

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。