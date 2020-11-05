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都計圖重製竟發現房子與道路重疊 岡山38戶所幸保住了
高雄市都市計畫委員會今天審議通過岡山都市計畫區的計畫圖重製專案通盤檢討案，透過測量科技與技術，以數值都計圖取代傳統紙圖，徹底解決了圖紙伸縮變形、地形、地物與現況不符等問題，其中有38棟建物，在都市計畫圖重製階段發現與道路重疊，經檢討變更後，護住權益。
審議會議由副市長林欽榮主持，都市計畫發展局長楊欽富表示，都市計畫圖是政府執行都市建設的重要依據，精準度直接影響土地管理及所有權人權益，但因計畫圖重製所需經費龐大，因此市府分年分期辦理，全市31個都市計畫區已完成25處重製作業，執行進度逾8成，其餘六處還在辦理中，預計111年可全數完成。
都發局表示，岡山都市計畫區計有1413公頃，63年擴大都市計畫公告以來，辦理多次個案變更及二次通盤檢討，均沿用原計畫紙圖。這次完成數值圖重製，除可提高圖資精度，也校正因為紙圖伸縮變形造成的誤謬。
另這次都計圖重製，亦發現部分開闢道路已久的路段，兩側合法建物的位置與道路部分重疊現象，都發局為維護民眾權益，予以檢討變更，共有38棟建物受到保障。
此外，鑑於南科、路科、岡山本洲、橋科已形成南台灣科技產業廊帶，因應當地未來發展需求，高市都委會附帶建議都發局即刻啟動路竹、岡山、橋頭等三行政區產業發展空間的檢討，也針對捷運紅線延伸線場站進行節點開發規劃，擴大產業廊帶及捷運紅線的投資效益。
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