被陳水扁點名未來8年選總統 陳其邁：「Never、ever」

前總統陳水扁今在臉書點名六都市長除了2位國民黨籍外，其他4人包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都有可能是2024或2028總統大選的接班人選。對此，陳其邁今上午受訪時強調：「Never、ever」。

陳其邁今中午在台北參加「遠見高峰會」，有媒體問陳水扁點名他是2028的接班梯隊，陳其邁簡短強調：「Never、ever，謝謝」。

今年遠見高峰會主題是「疫後新世界」，陳其邁說，疫情衝擊到整個零售與餐飲業，短期必須擴大消費，高市府在近期會推出包括高雄券及相關刺激消費的措施，協助業者在短期衝擊內可以撐得住，以迎接未來的挑戰。

至於中長期做法，陳其邁說，現在跟各大商圈加碼進行數位轉型，如協助六合、三鳳中街等商圈跟外送平台結合，用電商跟數位轉型的平台，做全高雄市的生意。另長期上，客源還要更多元，六合商圈主要是做國際市場，受疫情衝擊，短期內疫情要獲得控制，還有很多努力的空間，也盼藉這段時間加快傳統商圈的改造。

陳其邁說，他在選舉時曾提出表參道計畫，從長明街、大連街到美麗島站中間的整個街廓再造計畫，全面協助中小企業、尤其餐飲零售業、商圈、夜市能加快改造。

不少高市議員在議會質詢關注夜間托育需求，陳其邁說，這是市場供需，有更多市民反映有夜間托育的需求，尤其是三班制的護理人員、超商店員等，市府會設計更好的方案來解決民眾托育的照顧，不會因為人數少就忽略，這不是他做事的態度。