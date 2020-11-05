艷陽天但勿輕忽「閃電」突來 高市府籲農漁友防颱

據中央氣象局研判，位在鵝鑾鼻東南東方海面的颱風「閃電」，預計明日最接近台灣，高雄市政府農業局及海洋局提醒農漁友加強戒備，其中農戶應多加強設施固定、作好田間排水及雨後疫病防治，以減輕損失。

氣象局罕見在11月發布海上颱風警報，目前高雄地區艷陽高照，晴空萬理，但位置在鵝鑾鼻海上的「閃電」今早8點的中心位置在北緯 19.9 度，東經 127.0 度，即鵝鑾鼻的東南東方約 670 公里處，以每小時19公里速度向西進行，朝巴士海峽推進，仍具威脅。

農業局表示，防範颱風損害，農業設施應加強固定並保持排水渠道通暢，同時注意田間水分管理，避免土壤驟乾驟濕，這樣可降低番茄裂果、蘿蔔裂根、腐敗等現象發生。

其中瓜果類及短期葉菜類尤需注意雨後加強田間排水，防止軟腐病、疫病及露菌病發生。

高市海洋局已透過廣播提醒巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備，另台灣東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖容易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島易有長浪發生的機率，籲民眾勿前往海邊活動。

海洋局表示，漁友如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫救助。港內避風漁船則繫緊纜繩，避免碰撞受損，民眾在颱風期間也別到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險，違者將驅離或處罰。各養殖漁業區則應注意排水路疏通，保持水閘門正常操作及確認備用發電機可正常使用等，以維護養殖魚塭安全。