屏東風箏節將登場 警方呼籲搭乘接駁真輕鬆

2020屏東風箏節將在7、8日，在屏東河濱公園登場，屏東縣府有鑑於新竹風箏節發生意外事故，此次規畫相關人力及警示標誌，確保活動期間安全無虞，屏東警分局實施相關管制措施。

屏東警分局指出，汽車停車場規畫在屏東加工區內道路，可搭乘接駁車直達會場；機車停車場規劃於舊鐵橋下草地，可自光大巷對面入口進入；持有「孕婦版車位識別證」、「身心障礙者專用停車位識別證」、「工作證」及接駁車之外，全面禁止汽機車進入會場，並於每日8點車輛清場作業。

警方指出，河堤路段公告禁止臨時停車，違者拖吊移置；合法攤商均有設置帳篷及證件，其餘非法攤商均未經承辦單位審核，請民眾消費前審慎評估風險。