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屏東風箏節將登場 警方呼籲搭乘接駁真輕鬆
2020屏東風箏節將在7、8日，在屏東河濱公園登場，屏東縣府有鑑於新竹風箏節發生意外事故，此次規畫相關人力及警示標誌，確保活動期間安全無虞，屏東警分局實施相關管制措施。
屏東警分局指出，汽車停車場規畫在屏東加工區內道路，可搭乘接駁車直達會場；機車停車場規劃於舊鐵橋下草地，可自光大巷對面入口進入；持有「孕婦版車位識別證」、「身心障礙者專用停車位識別證」、「工作證」及接駁車之外，全面禁止汽機車進入會場，並於每日8點車輛清場作業。
警方指出，河堤路段公告禁止臨時停車，違者拖吊移置；合法攤商均有設置帳篷及證件，其餘非法攤商均未經承辦單位審核，請民眾消費前審慎評估風險。
警方指出，河濱公園鄰近的高屏大橋是高雄與屏東往來交通要道，警方提醒沒有參與活動的用路人，當天下午3點7點尖峰時刻，請事先改道行駛，呼籲駕車前往參加活動的民眾，務必將車輛停放在屏東加工區，承辦單位有規畫接駁車，方便進入會場，切勿臨停在河堤路側，造成行車危險。
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