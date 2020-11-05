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安心旅遊補助沒了 高雄市觀光局出招大搶企業團客

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
中央安心旅遊補助結束，高雄市觀光局極力爭取企業團客。圖／高雄市觀光局提供
中央安心旅遊補助結束，高雄市觀光局極力爭取企業團客。圖／高雄市觀光局提供

中央的「安心旅遊」補助方案一結束，高雄市觀光局立即結合文化局、觀光業者展開另一波搶遊客的衝刺行動，這次鎖定國內500大企業的員工旅遊、教育訓練等團客，文化局和觀光局受歡迎的熱門觀光景點各10處，即日起到明年1月31日，都優惠團客參觀。

觀光局表示，這次優惠團客案的景點，文化局轄管部分，包括紅毛港文化園區、鳳儀書院、打狗英國領事館、見城館、再見捌捌陸眷村、哈瑪星台灣鐵道館、高美館等；觀光局與民間業者的部分，包括義大遊樂世界、鈴鹿賽道樂園、夢時代購物中心、智崴i-Ride KAOHSIUNG、十鼓橋糖文創園區、航空教育展示館、滷味博物館、愛之船、高雄港遊港船等，每人總優惠價逾3000元；只要企業團體到高雄旅遊，並在高雄合法旅宿住宿一晚以上，即可享有不同優惠。

觀光局表示，目前已經優惠的景點會持續優惠，包括鼓山洞全面半價，六龜寶來花賞溫泉公園團客半價，旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道、壽山動物園等免費參觀。

觀光局長周玲妏表示，10月初的中秋及國慶連假，高雄住宿率達九成，自這個起的秋冬旅遊專案，會與國內大型旅行社積極合作，全力開拓團客市場。

觀光局表示，今天中午起到「高雄旅遊網最新熱推」專區，線上申請出團到高旅遊的公司企業，經確認資格到高雄的行程包括旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道、壽山動物園、鼓山洞、寶來花賞溫泉公園其之一，會送給前1000名限量、儲值50元的一卡通。

觀光局 文化局 動物園

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