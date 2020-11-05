高市今年公告地價調整 11月地價稅可申請延、分期繳

高雄市今年重新規定地價，民眾公告地價調整，11月地價稅徵額將有變動，高雄市稅捐處表示，若有民眾因此繳納困難，無法在期限內繳清，為減輕民眾負擔，今年地價稅較去年增2萬以上且調幅30%以上者，將可申請延期或分期繳納。

今年地價稅11月1日開徵，繳納期限至11月30日止，今年適逢重新規定地價年度，但根據地政局資料，全市公告地價平均調降0.43%，部分有調漲的區域包括橋頭、仁武等區，其中橋頭調幅最多，但也僅調漲0.77%，整體而言算是持平。

高雄市稅捐處表示，如民眾因公告地價調整，導致繳納困難，無法於期限內繳清稅款，可依據「高雄市地價稅延期或分期繳納辦法」，今年地價稅額較去年增加2萬元以上且調幅達30%以上的民眾，可申請延期1至5個月或分2至6期繳納。

不過法人及持有土地增加或土地使用情形變更如由住宅變為營業用者，導致稅額增加，將不適用延期或分期繳納辦法。而去年公告地價持平，符合延分期條件者，稅務人員評估通常是如農地變住宅用地等土地價值大幅提高者，應不超過千人。

另今年受新冠肺炎疫情影響，今年受疫情影響的納稅人，也可於繳納期間內提出申請延期或分期繳納，稅捐稽徵機關受理後，得酌情核准延期1至12個月，或分期2至36期，以降低民眾稅負壓力。有延分期需求者，需在11月底前提出。