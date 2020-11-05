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全聯評估加碼高雄建冷鏈物流中心 高市府將全力協助

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
全聯正評估在岡山物流園區再增加冷鏈物流中心。圖／高雄市經發局提供
全聯正評估在岡山物流園區再增加冷鏈物流中心。圖／高雄市經發局提供

全聯投資9.8億元在高雄市打造全台最大自動倉儲之後，正評估加碼再投資建置冷鏈物流中心，高雄市政府將全力協助設置。

全聯的投資案落在岡山，高雄市副市長林欽榮和市府經發局、交通局、研考會人員到全聯岡山物流園區參訪，肯定全聯的投資是傳統產業升級轉型的最好示範。

全聯物流部協理胡長熹向林欽榮等人表示，全聯自動化倉儲系統是透過程式運算串連收貨、儲存、揀貨及出貨等環節，一步接一步打造自動化倉儲，並運用機械手臂運作支援重物搬運、軌道運送自動存放等，可提升10倍人力運用能效，實踐「今天訂貨、今晚到貨」的目標。

胡長熹表示，因為全聯品項眾多，同時有許多生鮮冷藏及冷凍產品，目前正評估在高雄加碼投資冷鏈物流中心，補足目前物流缺口。

林欽榮指出，全聯導入自動化倉儲系統除了增加5倍用地坪效外，對人力的需求也從傳統勞力提升到技術人力，可說是傳統產業升級轉型的最好示範；有關全聯所提加碼冷鏈投資需求，將責成團隊儘速盤點各種問題，務求最短時間內滿足企業投資需求。

高雄市副市長林欽榮（前左二）參訪全聯岡山物流園區。圖／高雄市經發局提供
高雄市副市長林欽榮（前左二）參訪全聯岡山物流園區。圖／高雄市經發局提供

高雄市 林欽榮

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