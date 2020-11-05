高雄市劃設彩虹地景 議員促結合同志遊行拚商機

高雄市規劃在駁二藝術特區大勇路底打造一處「彩虹地景」，有高雄港、輕軌及貨櫃裝置藝術相伴，將趕在11月28日高雄同志大遊行前完成，民進黨市議員簡煥宗促市府爭取彩虹商機。

民進黨高雄市議員簡煥宗今天告訴中央社記者，除了希望市府給予高雄同志大遊行團體必要協助，應該提早規劃解決人潮湧入鹽埕區的交通動線及疏導，盼市府也能升起彩虹旗，表示對性別平權的重視及立場。

他指出，彩虹經濟已是全球不敢漠視的商機，促市府提早因應規劃，為高雄爭取這塊經濟大餅。

市府回應多名市議員的爭取，選址在駁二藝術特區大勇路底劃設彩虹地景。高雄市副市長史哲在臉書（Facebook）發文揭示彩虹地景已經交文化局劃設中，允諾11月28日高雄同志大遊行活動登場前完成。

史哲指出，盤點可以設置彩虹地景的場域並規劃，彩虹地景設在大勇路底，他提供了創意，發想不同於其他場域的彩虹地景，地景有高雄海港景觀、貨櫃藝術裝置、輕軌相伴等；斜線的設計可以讓大家看到不同於其他場域的彩虹地景，尤其民眾拍攝入鏡畫面還能展現高雄海港城市的精彩風景。

文化局也將配合彩虹地景對裝置貨櫃藝術重新上漆，而駁遊路上的6面路燈旗也會換新妝，呈現繽紛多元的美麗。

高雄市性別公民行動協會規劃28日下午舉辦「2020第十一屆高雄同志大遊行」，當天除了同志遊行，位在鹽埕區的高雄流行音樂中心也要舉辦測試場，另外歌手蔡依林也在高雄辦演唱會，預期會有大批人潮湧入高雄及鹽埕區。