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LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站 下月國道封路極速狂飆

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」將於12月5、6日登場，大會邀請熱愛台灣的日籍在台選手「日本人歐吉桑」下坂泰生（中）參加。圖／鵬管處提供
「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」將於12月5、6日登場，大會邀請熱愛台灣的日籍在台選手「日本人歐吉桑」下坂泰生（中）參加。圖／鵬管處提供

不受新冠肺並疫情影響，邁入第7年的「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」將於12月5、6日登場，LAVA大鵬灣站是全台唯一封閉國道三號（ 南州—大鵬灣）的鐵人賽事，賽事好口碑和大鵬灣海天一色的怡人風景，今年吸引23國、1600名選手報名，國內鐵人三項高手全到齊。

大鵬灣國家風景區管理處長陳煜川說，LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站是充滿在地特色的比賽，游泳在帆船基地進行，自行車封閉國道南州大鵬灣段及環灣道路，讓選手享受極速騎乘的樂趣，路跑賽段則在環灣道路進行，終點設立在新落成的「濱灣之心」，可飽覽秀麗的鵬灣跨海大橋、大鵬灣的潟湖、濕地生態景觀。

今年參賽的國內選手實力堅強，包括3屆全運會鐵人三項冠軍張團畯、「2020 KOM 台灣自行車登山王挑戰女子冠軍」郭家齊、「首位進軍東京奧運測試賽鐵人國手」張綺文，3人都是國內鐵人三項運動的一時之選；大會也邀請熱愛台灣的日籍在台選手「日本人歐吉桑」下坂泰生，透過不同國籍選手的參賽體驗，發揮以運動推廣國際觀光的最大效益。

大鐵人賽事外，本屆還設LAVAKIDS小鐵人賽事，小鐵人活動結合在地業者安排獨木舟以及紅樹林濕地生態體驗，並可欣賞鵬灣跨海大橋開橋秀，賽後還提供當地特色美食和租借可回收餐具，讓選手完賽後品嚐在地好滋味、有更多元化的體驗感受，也為環保盡分心力。

大鵬灣 東京奧運 濕地

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