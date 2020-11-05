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台味歌舞劇《十二碗菜歌》 屏東車城福安宮周六免費看

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
將辦桌文化搬上舞台的台味歌舞戲《十二碗菜歌》，11月7日晚上7時於屏東縣車城福安宮演出，喚起觀眾對台灣古早味記憶與傳承。圖／縣府文化處提供
將辦桌文化搬上舞台的台味歌舞戲《十二碗菜歌》，11月7日晚上7時於屏東縣車城福安宮演出，喚起觀眾對台灣古早味記憶與傳承。圖／縣府文化處提供

辦桌文化搬上舞台的台味歌舞戲《十二碗菜歌》，11月7日晚上7時於屏東縣車城福安宮「上菜」囉！由兩廳院駐館藝術家樊宗錡編導，請來國寶級辦桌大師林明燦擔任顧問，力邀雙雙入圍金鐘獎的楊烈與蔡昌憲出演總鋪師父子，打造獻給眾人的台味派對，歡迎民眾相揪來看戲。

「兩廳院藝術出走」從2015年起邁入第六年，由長期支持公益的跨國企業所支持，將藝術結合公益，《十二碗菜歌》從10月17日至11月14日巡迴北中南演出，特別邀請楊烈、蔡昌憲領銜主演，聯手多位青春劇場演員，以台菜貫穿全戲，讓熟悉的音樂、熱情的歌舞、高張力的劇情，燴煮澎湃的人生盛宴，喚起觀眾對台灣古早味記憶與傳承。

屏東縣政府文化處表示，《十二碗菜歌》周末到車城福安宮演出，讓藝術走進常民生活，邀鄉親一起到廟埕感受最親切的看戲滋味，演出資訊或雨備方案可查看文化處臉書；為讓民眾體驗辦桌文化的迷人之處，演出結束後，備有限量油飯與羹湯，數量有限，敬請自備環保容器並依現場工作人員指示，發完為止。

將辦桌文化搬上舞台的台味歌舞戲《十二碗菜歌》，11月7日晚上7時於屏東縣車城福安宮演出，入圍金鐘獎的楊烈與蔡昌憲出演總鋪師父子。圖／縣府文化處提供
將辦桌文化搬上舞台的台味歌舞戲《十二碗菜歌》，11月7日晚上7時於屏東縣車城福安宮演出，入圍金鐘獎的楊烈與蔡昌憲出演總鋪師父子。圖／縣府文化處提供

屏東縣政府 辦桌 兩廳院

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