聽新聞
test
0:00 / 0:00
台味歌舞劇《十二碗菜歌》 屏東車城福安宮周六免費看
將辦桌文化搬上舞台的台味歌舞戲《十二碗菜歌》，11月7日晚上7時於屏東縣車城福安宮「上菜」囉！由兩廳院駐館藝術家樊宗錡編導，請來國寶級辦桌大師林明燦擔任顧問，力邀雙雙入圍金鐘獎的楊烈與蔡昌憲出演總鋪師父子，打造獻給眾人的台味派對，歡迎民眾相揪來看戲。
「兩廳院藝術出走」從2015年起邁入第六年，由長期支持公益的跨國企業所支持，將藝術結合公益，《十二碗菜歌》從10月17日至11月14日巡迴北中南演出，特別邀請楊烈、蔡昌憲領銜主演，聯手多位青春劇場演員，以台菜貫穿全戲，讓熟悉的音樂、熱情的歌舞、高張力的劇情，燴煮澎湃的人生盛宴，喚起觀眾對台灣古早味記憶與傳承。
屏東縣政府文化處表示，《十二碗菜歌》周末到車城福安宮演出，讓藝術走進常民生活，邀鄉親一起到廟埕感受最親切的看戲滋味，演出資訊或雨備方案可查看文化處臉書；為讓民眾體驗辦桌文化的迷人之處，演出結束後，備有限量油飯與羹湯，數量有限，敬請自備環保容器並依現場工作人員指示，發完為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言