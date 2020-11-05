台味歌舞劇《十二碗菜歌》 屏東車城福安宮周六免費看

將辦桌文化搬上舞台的台味歌舞戲《十二碗菜歌》，11月7日晚上7時於屏東縣車城福安宮「上菜」囉！由兩廳院駐館藝術家樊宗錡編導，請來國寶級辦桌大師林明燦擔任顧問，力邀雙雙入圍金鐘獎的楊烈與蔡昌憲出演總鋪師父子，打造獻給眾人的台味派對，歡迎民眾相揪來看戲。

「兩廳院藝術出走」從2015年起邁入第六年，由長期支持公益的跨國企業所支持，將藝術結合公益，《十二碗菜歌》從10月17日至11月14日巡迴北中南演出，特別邀請楊烈、蔡昌憲領銜主演，聯手多位青春劇場演員，以台菜貫穿全戲，讓熟悉的音樂、熱情的歌舞、高張力的劇情，燴煮澎湃的人生盛宴，喚起觀眾對台灣古早味記憶與傳承。