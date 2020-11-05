國小推校安口訣伸小手5指各有意義 小朋友覺得簡單好記

高雄市新上國小校長王彥嵓表示，最近學生安全問題又引發國內高度討論，新上國小今天推出安全小口訣，分為「兒童版」和「學校版」，搭配簡單易懂圖示，提醒師生安全守則，既實用又有趣。小朋友說很好記。

王彥嵓介紹，兒童版的是「66大順安全超順」，小朋友比出66大順的手勢，「大拇指」代表大聲叫：遇到危險大聲叫喊，引發注意。「小指頭」代表小心走：提高警覺，注意周遭環境，維持冷靜態度，杜絕陌生人搭訕誘騙。凹下去的三個指頭代表找人當靠山：時時結伴同行，感覺危險事情，立即告訴大人。

學校版的就是大大伸出五個手指頭，向危險說不！王彥嵓說，大拇指/大家來：學校社區大家一起聯手，合作無縫隙；食指/實名制：外賓入校落實實名登記，掌握身分；中指/集中管：課後照顧班、社團、辦公人員等，集中管理，強化互助組織；無名指/無死角：以數位管理監視系統，提高覆蓋率，加強照明設備；小指頭/小確幸：隨時保持警覺心，定期巡邏，注意校外陌生人，永保安全大家都確幸。