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虎井貓島觀光 澎湖農漁局提供免費疫苗

中央社 / 澎湖4日電

澎湖縣政府推動虎井貓島觀光，這個月起先進行貓咪結紮工作，為保護貓咪的健康，農漁局免費提供狂犬病疫苗、貓3合1疫苗及驅蟲藥劑給結紮的貓咪使用。

位於澎湖本島南邊不遠處虎井嶼，距馬公港約7浬，船隻航行時間約15分鐘，島上除了以天然的玄武岩景觀著稱，讓人印象最深刻的就是島上到處可見的貓咪，面積不到2平方公里，但有200多隻貓，幾乎比常住人口還多。

農漁局今天表示，貓咪悠閒地碼頭上漫步，等待著居民處理鮮魚的內臟，吃飽饜足後隨意慵懶的曬太陽，在小漁村舒適慢活的畫布上增添不可或缺的一筆。

但貓咪自然繁殖，數量愈來愈多，又相互傳染貓鼻氣管炎，貓咪臉上的眼鼻分泌物粘結痂皮髒污的病容成為敗筆，一度還遭觀光客誤會島上居民虐貓，甚至在網路上抵制來澎觀光，造成困擾。

為了突破困境，2年前虎井國小前校長林妍伶和拾貓國際企業社就有朝貓島觀光行銷虎井構想，並獲得縣長賴峰偉支持，縣府並已編列預算投入虎井做相關基礎建設。

農漁局表示，虎井貓島觀光計畫11月起先進行貓咪結紮工作，為保護貓咪健康，並免費提供狂犬病疫苗、貓3合1疫苗及驅蟲藥劑給結紮貓咪使用，並在日前致送給拾貓國際企業社，再由拾貓轉交合作的米克斯動物醫院，在貓咪結紮時施打疫苗及驅蟲。

貓咪 疫苗 結紮

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