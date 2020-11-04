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醫生通報受虐兒比率高雄冠六都 議員郭建盟：預防兒虐不彰

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員郭建盟認為醫師通報兒虐案比例高，意謂預防孩子被打的機制不彰。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員郭建盟認為醫師通報兒虐案比例高，意謂預防孩子被打的機制不彰。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議員郭建盟今天下午在議會社政部門質詢時表示，兒虐事件通報，教師、社工警察醫師包辦責任通報9成，醫師應該是事件發生受傷後的末期通報者，但高雄市自104年起醫師通報兒虐比率穩居六都第一，代表孩童受虐被打到受傷送醫時才被發現，建議市府請專家研議解決方案，在社會安全網會議提出檢討，或獎勵鄰里長、里幹事、投入通報防護工作。社會局長謝琍琍表示會研議。

郭建盟表示，今年上半年全國最新兒虐人數為6539人，其中高雄受虐為916人，居六都第三，比去年增16.99%。

他說，兒虐事件通報分為「責任通報」與「一般通報」，比例約為9比1，其中教師、社工、警察、醫師四類包辦責任通報9成，老師是受虐事件初期，社工及警察是中末期，醫師是事件發生受傷後的末期；社會安全網健全的城市，通報排序是教師最高，社工、警察其次，醫生最低，如果醫師通報比率多，代表預防成效不彰，孩子多被打到受傷送醫時才發現。

他強調，高雄自104年起醫師通報兒虐比率穩居六都第一：今年上半年通報528件，六都第一；105年到109上半年，另五都醫師通報平均數6.36%，高雄為14.02%，是另五都的2.2倍，也就是說，高雄每100個受虐兒，14個要被打到受傷送醫後才被發現。

他建議高雄社會局請專家研議解決方案，向社會安全網會議提出檢討，並研議獎勵鄰里長、里幹事、警察等基層人員加入通報之列。

高市府社會局謝琍琍局長表示，高雄醫師通報比例高，一方面是其他縣市到高雄就醫的人不少，另外是市府加強訓練高雄社區診所通報，社會安全網會議都有定期開，會研究獎勵里幹事、里長通報的可行性。

醫師 警察 社工

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