憂兒虐送醫才曝光 高市議員促加強社區安全網

高雄市議員郭建盟今天指出，經濟壓力是兒虐事件增加因素之一，今年受疫情影響兒虐事件再增加，尤其透過醫生通報比例又高，5年平均14.02%，即孩子受虐到送醫才被發現，促加強社區安全網。

市府社會局長謝琍琍指出，高雄市醫療資源豐富，有些鄰近案件會到高雄就醫增加通報率；再者醫事人員行事謹慎通報兒虐以助釐清案情，她允諾會將相關問題納入社會安全網研議。

郭建盟在議會社政部門指出，今年受到疫情影響致家長及經濟壓力倍增成了家暴負面因子。衛福部兒虐人數統計109年上半年全國兒虐人數6539人，其中高雄受虐為916人是六都第3；但調閱109年上半年六都兒虐通報數字顯示，高雄市透過醫師通報件數528件為六都第1，占六都醫師通報總數的3成。

他指出，105年到109年上半年近5年間「責任通報」（教師、社工、警察及醫師）比例偏高，其中高雄市透過醫生通報比例最高，5年平均14.02%；即高雄每百名受虐兒，有14個要被打到送醫才會發現。

郭建盟建議聘請專家研議解決兒虐事件，並加強社會安全網，研究獎勵邀鄰里幹事、警察等投入防護孩子以遏止兒虐事件。