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當台灣民謠遇上西方馬戲 屏東半島歌謠祭創意安排

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東半島歌謠祭今天起一連5天在恆春西門廣場登場，今年結合民謠與馬戲表演　邀Foca福爾摩沙馬戲團帶領僑勇國小獨輪車隊和滿州國小扯鈴隊共同演出，再現東方與西方街頭藝術的文化交流。 記者潘欣中／翻攝
屏東半島歌謠祭今天起一連5天在恆春西門廣場登場，今年結合民謠與馬戲表演　邀Foca福爾摩沙馬戲團帶領僑勇國小獨輪車隊和滿州國小扯鈴隊共同演出，再現東方與西方街頭藝術的文化交流。 記者潘欣中／翻攝

恆春國際民謠音樂節轉型邁入第3年的屏東半島歌謠祭，今天起一連5天在恆春西門廣場登場，包含民謠大賽、詩市集、馬戲表演和老調新聲等主題；半島歌謠祭不斷創新，繼前年老調新聲、去年半島劇場後，今年的亮點則結合民謠與馬戲表演　邀Foca福爾摩沙馬戲團帶領僑勇國小獨輪車隊和滿州國小扯鈴隊共同演出，再現東方與西方街頭藝術的文化交流。

半島歌謠祭策展人張彥頡說，恆春半島民謠很特別，吟唱民謠的地點可以是在家中或戶外，大家可以自編歌詞、隨興哼唱，也是即興的街頭藝術；如果說民謠可以代表東方的街頭藝術，那麼西方的街頭藝術代表就是馬戲表演，今年半島歌謠祭表演節目中，希望透過東西方街頭藝術的對話，呈現不同文化樣貌的無限可能。

福爾摩沙馬戲團長林智偉說，該團成立9年，透過多樣化演出方式在海內外大小舞台演出，今年受邀參加半島歌謠祭，特別邀請與在地的僑勇國小和滿州國小孩子，共同為開幕式帶來中西合一的精彩表演，希望能為偏鄉孩子開創更寬廣的視野。僑勇國小老師王政汶說，與專業人員表演不但可以增加孩子自信，也讓學童以不同方式參與地方節慶活動。

11月6日下午5時的開幕表演，由打狗亂歌團副團長王煌鵬帶領恆春學生和媽媽跳著「半島舞」遊街進場，它是利用台語諧音「跛倒」的意思，像恆春洋蔥一樣，儘管被落山風吹倒了，反而產生營養素更加茁壯，接著是馬戲團演出；今年創新安排的「詩市集」主題表演，將古早生活或工作場景佈置在現場，賣肉粽、滷肉飯或飛魚乾，多位民謠傳藝師在場哼哼唱唱，呈現民謠就是生活，生活就是民謠的意境。

11月7至8日的表演者，邀請到金曲獎得主阿爆和米莎和張雅淳、微笑唸歌團、玩弦四度、屋古撒能、seaweed藻、瓊麻思和打狗亂歌團與恆春囡仔輪番上陣。現場除了不同音樂類型的表演可欣賞，還能參加絹印工作坊和馬戲體驗營，詳情可上網查詢半島歌謠祭。

邁入第3年的屏東半島歌謠祭，今天起一連5天在恆春西門廣場登場，今年創新安排的「詩市集」主題表演，多位民謠傳藝師在場哼哼唱唱，呈現民謠就是生活，生活就是民謠的意境。記者潘欣中／攝影
邁入第3年的屏東半島歌謠祭，今天起一連5天在恆春西門廣場登場，今年創新安排的「詩市集」主題表演，多位民謠傳藝師在場哼哼唱唱，呈現民謠就是生活，生活就是民謠的意境。記者潘欣中／攝影

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