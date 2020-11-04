鋼棚架功成身不退 拆卸再利用守護更多金門文資

金門縣文化局表示，縣定古蹟許丕簡古厝修復完工後，原本作為保護古蹟本體架設的鋼棚架，考量延續鋼棚架的使用壽命，已拆卸移到浦邊歷史建築碧月軒重新組裝，省下6成公帑。

文化局表示，鋼棚架是小型的保護性工程，過去文化資產修復完成後，隨即被當成廢鐵回收處理，價值性較低，相當可惜。

文化局長許正芳表示，近年嘗試將文化資產鋼棚架設置作業標準化，朝向可再利用、節省經費、增加防護功能等多重方向精進；這次由許丕簡古厝移至碧月軒的鋼棚架，就是將過去的完全組合式鋼棚架加以改良，將大部分構材尺寸進行標準化，例如每段梁﹅柱都訂為4公尺，方便後續的重複再利用，進而朝向可拆解再組合的鷹架式組合鋼棚架設計發展。

許正芳表示，透過鋼棚架材料的再利用，將原本許丕簡古厝既有的鋼棚架舊料件移至碧月軒架設，讓碧月軒鋼棚架的設置費用由過去設置許丕簡古厝的新台幣250萬元降到96萬元，使設置支出大幅降低62%，省下約150多萬元公帑，到現在已妥善完成兩處文化資產的鋼棚架拆卸轉置作業。

文化局表示，金門的文化資產歷史悠久，建物本身無論是結構或材料上都顯得非常脆弱，回顧莫蘭蒂風災時，設置鋼棚架者都未倒塌，而縣內未防護的古厝倒塌一百多間，可知鋼棚架有其正面作用。

因應文化資產相關法規規定，為求周延，文資修復及再利用計畫、規劃設計、修復工程等各項修復計畫必須分期辦理，以致時程上多有不能圓滿之處；為了降低文化資產進一步破壞的風險，文化局透過緊急保護棚架的架設，用以確保未來修復工程順利進行，保護文化資產安全，減少修復經費的支出及縮短文化資產修復的期程。

許正芳說，文化資產的修復及後續的再利用，本身就是對環境友善的一種方式，而屬於古蹟修復一部份的鋼棚架設置，由過去的工程結束即喪失功能的完全組合式鋼棚架，到可重複再利用的鷹架式組合鋼棚架，讓文化資產修復的每一個環節，與環境永續發展善為終始。

由於鋼棚架的設置會阻礙古蹟觀賞和導覽，也會影響民眾生活，文化局表示，將逐步在鋼棚架現場設置解說牌，向民眾說明設置目的，同時將古蹟﹅歷史建築的相關資訊以QR-CODE連結說明。解說牌現在規劃設計中。

此外，文化局也會在網站設置專區，提供文化資產區位分布圖及產權概況、工作進度，透過網路平台行銷宣傳，讓民眾了解設置目的及相關資訊，使這些有底蘊的文化資產可以呈現民眾面前。