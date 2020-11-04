水情拉警報！金門10月雨量才0.5毫米 農友叫苦連天

金門水情拉警報！據中央氣象局的統計資料，金門以往年平均降雨量約為1000公釐，今年降雨量截至10月底，僅約446公釐，已創歷史新低，金門縣自來水廠表示，好在有大陸供水，不然麻煩就大了，目前民生供水無虞。

根據中央氣象局金門氣象站統計，今年10月累積雨量才0.5毫米，依照往例，11月可能都不會下雨，等於是一整月沒下雨。

據了解，目前金門地區13座湖庫，當中小金門3座及大金門10座，滿水位總庫容約為565萬噸，目前蓄水量約為310萬噸(大小金門各約281萬及29萬噸)，僅約54.9%，受水情影響蓄水狀況仍不佳，不過金門目前有大陸水源之支應，現況供水尚稱正常。

接連的乾旱無雨也讓農友叫苦連天，有不少農友找不到水源灌溉，只能仰賴老天，有農友就透露，他播種後，只澆過幾次次水，其他就交給老天「天養」，估計今年的高粱收成會受到嚴重影響，但那也是沒辦法的事。

也有農友認為，湖泊最近都出現乾涸，縣府應該要趁此機會積極進行清淤，可是到目前都沒見到任何動作，不知道面對天然環境變化加劇，下一步該怎麼辦。

水廠表示，仍將持續做好自有水源的整備應變，確保自有水源之安全庫存無虞，同時也呼籲民眾養成節水好習慣，一起在生活中盡一些力量，讓大家都有水可用。