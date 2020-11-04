留住體育人才 屏東縣推績優運動選手奬補助計畫

為留住屏東縣體育人才，屏東縣府2016年實施三級五區人才培育政策，今年推出「屏東縣績優運動選手獎補助計畫」，屏東縣府感謝寶佳公益慈善金會補助500萬元整訓練補助金，補助項目以選手營養費、移地訓練費與參賽費為主，營養費以今年全中運前3名選手獎助，67名選手受惠，選手們說，更專注於練習。

屏東縣府在2016年實施三級五區人才培育政策，藉由完善體育人才國小、國中、高中三級升學制度銜接到大學，透過聘用優秀選手擔任專任教練，培育屏東在地的運動人才，提升整體體育環境與實力，專任教練人數更從107年度的15人增為109年度33人。

為拓展激發縣內潛力人才，提供更完善的教育訓練與生活照護措施，屏東訂定「屏東縣績優運動選手獎補助計畫」，也是六都以外，第一個獎補助績優運動選手照顧津貼的縣市政府。

屏東縣政府指出，補助項目包括選手營養費、移地訓練費及參賽費用三項為主，營養費以今年全中運前三名獎助，有67名選手受惠。營養費部分，補助選手每個月5千元到1千5百元不等。

潮州高中二年級林承駿說，全中運拿下跆拳道第二名，縣府的補助計畫，他說，可以讓他更努力一直去拚，更專注練習，明年他要到賽爾維亞參加亞洲區主席賽。