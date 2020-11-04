快訊

評／極化之國，騷動的民粹主義——美總統大選之後

川普白宮演說：準備勝選 將請最高法院下令停止計票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李眉蓁批高市公托共只收926人太少了 社會局：會再增加

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員李眉蓁批評高市府雖說重視公托，可是公托受托的幼兒總數到目前只有926人，量能不足。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員李眉蓁批評高市府雖說重視公托，可是公托受托的幼兒總數到目前只有926人，量能不足。記者楊濡嘉／攝影

高雄市力推公托，最近也開辦夜間托育。高雄市議員李眉蓁今天表示，全市零到2歲的幼童有3萬7000多名，公托目前能照顧的總數只有926人，夜托只有一個定點且只收6名幼童，這和全市的幼兒數顯然不成比例。社會局長謝琍琍表示，今年底到後年會再增加公托據點，夜托的部分同樣會再找適當的據點建置，同時會找較多保母受理夜間照顧幼兒來協助有需要的家長。

李眉蓁在議會社政部門質詢時說，市府一直說重視公托，然而算了一下，目前公共托嬰中心、公共托育家園收托幼兒總數只有926名，相信這與全市幼兒數不成比例，很多家長反映排不到名額；市府日前說開辦夜間收托，可是她一查，最多收托6名幼兒，實在太少了。

李眉蓁表示，市府鼓勵大家多生育，但看起來鼓勵措施沒有長期規畫，整個公托收托的人數不到1000名，新設的夜間托育只收6名，似乎準備不足；市府應準備好再做，不是做一點點就宣傳，那樣的程序不對，也不能這裡做一點、那裡做一點，好像只是喊口號；既然全市有那麼托育嬰兒的需求，就要有長期計畫。

謝琍琍表示，全市約有8成7的幼兒由家人照顧，送托的約有12% 左右；目前全市的公托中心和社區托育家園共24處，今年底總數可以增到30處，可收托926人，110年到113年預計再增設14處公托及家園，可再增加收托約466人；社會局也積極推動準公共化托育，至9月底可提供7193名未滿2歲兒童托育；除此，會持續盤點空間積極建置公共托育據點。

對於夜間托育，社會局表示，全市有149位準公共化保母受理24小時托育，有38位願做夜間托育；至於前金社會住宅首設的夜間托育，到10月底，有2名預約托育，日後會視實際需求再找據點規畫。

高雄市社會局長謝琍琍表示，未來4年會增公托14處，再增加收托466名幼童，同時會加強保母受托。記者楊濡嘉／攝影
高雄市社會局長謝琍琍表示，未來4年會增公托14處，再增加收托466名幼童，同時會加強保母受托。記者楊濡嘉／攝影

托育 李眉蓁 保母

延伸閱讀

李眉蓁論文案延燒多時 指導教授神隱 同事不認同

橋頭地檢管制門遭貼恐嚇海報 揚言月底前更換門面

李眉蓁論文涉抄襲曝已被提告 地檢首次開庭她卻未到

選後再交鋒 陳其邁糾正李眉蓁質詢數據有誤

相關新聞

水情拉警報！金門10月雨量才0.5毫米 農友叫苦連天

金門水情拉警報！據中央氣象局的統計資料，金門以往年平均降雨量約為1000公釐，今年降雨量截至10月底，僅約446公釐，已...

留住體育人才 屏東縣推績優運動選手奬補助計畫

為留住屏東縣體育人才，屏東縣府2016年實施三級五區人才培育政策，今年推出「屏東縣績優運動選手獎補助計畫」，屏東縣府感謝...

李眉蓁批高市公托共只收926人太少了 社會局：會再增加

高雄市力推公托，最近也開辦夜間托育。高雄市議員李眉蓁今天表示，全市零到2歲的幼童有3萬7000多名，公托目前能照顧的總數...

3年1科東港迎王平安祭典 訂明年10月24日起一連8天

歷史悠久的屏東東港迎王平安祭典，明年是舉辦平安祭典的大科年，東隆宮董事長潘慶士日前率執事人員上香稟告溫府千歲降杯指示，訂...

經營逾一甲子岡山果菜市場落幕 未來將規畫住宅、商場

高雄岡山果菜批發市場營運64年落幕，攤商也已完成遷移，原址土地近日移交捷運局，因位置毗鄰捷運岡山路竹延伸線的RK1站，有...

高市觀光局公布5大無障礙遊程 暢遊高雄有愛無礙

邁向無障礙友善城市，高雄市政府今天率先發布5條無障礙遊程，讓肢體不方便的民眾也能暢行無阻，感受蛻變中的高雄。

加強交通安全 陳其邁宣示4目標

高雄市長陳其邁上午出席優良職業汽車駕駛人表揚大會，肯定交通安全貢獻者，並宣示市府將力拚4項交通安全目標，包括公車、計程車...

醫學研合作獨創「內置式人工造口裝置」 獲國家新創獎

高雄師範大學結合高雄長庚醫院金屬工業研究中心，研發全球獨創「內置式人工造口裝置」，獲得國家新創獎。高師大今天舉行記者會介...

枋寮火車站前吸晴公仔變樣 公所：改為更美的漁菓之鄉

南迴鐵路電氣化將於12月23日通車，屏東枋寮火車站將由三等站升級為二等站，枋寮鄉也入選明年觀光局的「經典小鎮」，鄉親期待...

高雄17所大學 大數據加強校安

女大生命案震驚社會，校安議題受矚目，高雄市長陳其邁昨主持市政會議，重申禁止隱匿報案，警方已與各大專院校建立聯繫窗口，加強...

漁港設淋浴間 移工告別冷水澡

近年隨著人權意識抬頭，外籍漁工勞動環境漸有改善。高雄前鎮漁港是台灣最大遠洋漁業作業基地，有一應俱全的「海員漁民服務中心」...

「台灣無名英雄」 需要你的同理心

移工是台灣勞動者一份子，即時補上產業及照護人力缺口，生命黃金歲月為台灣付出奉獻，是促進台灣經濟繁榮與安定的無名英雄，善待...

熱門新聞

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

彰化員林市兩路一年開挖50次？市長大驚：太誇張

少年車禍昏迷62天 家人帶最愛雞排探視突心跳加速

爆百萬會費被掏空！興雅國小家長會長請辭 教育局介入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。