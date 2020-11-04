李眉蓁批高市公托共只收926人太少了 社會局：會再增加

高雄市力推公托，最近也開辦夜間托育。高雄市議員李眉蓁今天表示，全市零到2歲的幼童有3萬7000多名，公托目前能照顧的總數只有926人，夜托只有一個定點且只收6名幼童，這和全市的幼兒數顯然不成比例。社會局長謝琍琍表示，今年底到後年會再增加公托據點，夜托的部分同樣會再找適當的據點建置，同時會找較多保母受理夜間照顧幼兒來協助有需要的家長。

李眉蓁在議會社政部門質詢時說，市府一直說重視公托，然而算了一下，目前公共托嬰中心、公共托育家園收托幼兒總數只有926名，相信這與全市幼兒數不成比例，很多家長反映排不到名額；市府日前說開辦夜間收托，可是她一查，最多收托6名幼兒，實在太少了。

李眉蓁表示，市府鼓勵大家多生育，但看起來鼓勵措施沒有長期規畫，整個公托收托的人數不到1000名，新設的夜間托育只收6名，似乎準備不足；市府應準備好再做，不是做一點點就宣傳，那樣的程序不對，也不能這裡做一點、那裡做一點，好像只是喊口號；既然全市有那麼托育嬰兒的需求，就要有長期計畫。

謝琍琍表示，全市約有8成7的幼兒由家人照顧，送托的約有12% 左右；目前全市的公托中心和社區托育家園共24處，今年底總數可以增到30處，可收托926人，110年到113年預計再增設14處公托及家園，可再增加收托約466人；社會局也積極推動準公共化托育，至9月底可提供7193名未滿2歲兒童托育；除此，會持續盤點空間積極建置公共托育據點。