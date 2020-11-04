東港東隆宮迎王平安祭 明年10/24登場

屏東縣東港東隆宮今天公告，三年一科的迎王平安祭典在請示奉祀的溫府千歲後，「溫府千歲降杯指示」，明年國曆10月24日起展開為期8天的迎王平安祭典。

傳承300多年的東港迎王平安祭典民國99年由國家列入重要民俗無形文化資產，東隆宮表示，迎王平安祭每三年為一科，逢農曆地支丑、辰、未、戌年舉行，110年為農曆歲次辛丑年，正是舉辦平安祭典的大科年。

東隆宮指出，日前在東隆宮董事長潘慶士率領相關執事人員上香稟告溫府千歲降杯指示，訂明年10月24日（歲次辛丑年農曆9月19日）起展開為期8天的活動。

東隆宮表示，每一科的祭典活動從「七角頭」職務的抽籤、中軍府安座、建造王船、進表、設置代天府，到恭請王駕（請王）、過火、祀王、參拜敬王、遶境祈福、王船法會、遷船、宴王及送王等程序，每一環節的科儀，都在虔誠隆重下遵循古禮規矩進行。

自今年10月中旬恭請辛丑正科中軍府蒞臨安座後，東隆宮就開始籌備祭典相關事宜，潘慶士表示，東隆宮迎王平安祭典不僅是東港人的大日子，更是世界級的民俗盛會，這項迎王文化是東港的寶，廟方有責任要好好地保留並延續給後代的子孫。