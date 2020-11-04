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3年1科東港迎王平安祭典 訂明年10月24日起一連8天

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
歷史悠久的屏東東港迎王平安祭典，東隆宮董事長潘慶士日前率執事人員上香稟告溫府千歲降杯指示，訂明年10月24日起展開為期8天。記者潘欣中／翻攝
歷史悠久的屏東東港迎王平安祭典，東隆宮董事長潘慶士日前率執事人員上香稟告溫府千歲降杯指示，訂明年10月24日起展開為期8天。記者潘欣中／翻攝

歷史悠久的屏東東港迎王平安祭典，明年是舉辦平安祭典的大科年，東隆宮董事長潘慶士日前率執事人員上香稟告溫府千歲降杯指示，訂明年10月24日起展開為期8天的東港迎王平安祭典，24日由恭請王駕「請水」登場，至31日恭送王駕「燒王船」止；潘慶士說，這不僅是東港人的大日子，更是民俗盛會，邀民眾來東港深度旅遊，親身體會難得的民俗文化盛事。

東港迎王平安祭典每三年一科，每一科的祭典活動從七角頭職務的抽籤、中軍府安座、建造王船、進表、設置代天府，到恭請王駕（請王）、過火、祀王、參拜敬王、遶境祈福、王船法會、遷船、宴王及送王等程序，每個環節的科儀，都在虔誠隆重下遵循古禮規矩進行，2010年被列入國家重要民俗無形文化資產。

潘慶士說，東港迎王平安祭典是傳承百年的祭祀科儀，「燒王船」場面尤其壯觀感人，是具規模與代表性的地方民俗活動， 吸引數十萬民眾參與，是大東港地區居民的全民運動，；王船今年8月開光點睛後，供奉在王船寮直到舉行王船祭典，精緻華美讓民眾驚嘆，猶如開放式博物館，民眾可以近距離欣賞王船工藝之美。

迎王平安祭典由東港東隆宮展開後，琉球、南州也依序辦理；屏東縣長潘孟安說，迎王祭對在地人的重要性更勝於年節，每到祭典科年時，在海外工作的漁民、鄉親都會專程趕回，就是為了感謝王爺的庇佑，「迎王，也凝聚了遊子對家鄉的情感」，也被稱是「一生一定要參與一次的民俗盛會」。

燒王船 東港 屏東縣

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