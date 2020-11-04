金門大學慶24週年 浯洲書院、林雅蓉會議廳揭牌

國立金門大學今天慶祝24週年校慶，以金門大學前校長黃奇夫人林雅蓉冠名的「林雅蓉會議廳」，以及以承襲往日金門鼎盛文風為職志的「浯洲書院」同日揭牌，為校園再添風采。

2014年到2018年擔任金門大學校長的黃奇表示，任內看到旅外、旅台鄉親，不只是口頭關心金大發展，更以實質捐款協助推動校務，令他深受感動。黃奇說，不同於前述事業有成的僑親，自己不是有錢人，而是「空手」起家，大學畢業後身無分文，從助教做起，只有薪水收入。

黃奇感謝「牽手」林雅蓉勤儉持家，把兩個兒子撫養長大，各自成家立業，夫妻兩人現在負擔減少，因此決定以林雅蓉名義捐贈校方新台幣200萬元。金大感謝黃奇夫婦捐贈，特為健康護理學院會議廳冠名「林雅蓉會議廳」。

來自台南的林雅蓉以黃奇為榮，她說，2014年隨夫婿來到金門長住後，見到許多金門僑親出錢出力支持金大發展，由於自己祖籍也是金門，能為金大校務略盡棉薄之力，是一件有意義的事。

金門大學今天同時為「浯洲書院」揭牌。身兼書院長的金大副校長陳奇中表示，昔日金門有四大書院，現僅存浯江與燕南兩書院，浯洲書院就是要承襲南宋理學大師朱熹到金門講學以來的鼎盛文風；其次要培育優秀書院生，成為學習典範，帶領同學改變校園文化。陳奇中更期許書院生成為金門「守護神」風獅爺的化身，未來學成後更能成為國家社會的守護神。

書院生、運動休閒系新生許琦說，在浯洲書院可以學到跟正式學程裡不一樣的課程；應用英語系的姬冠廷說，例如跟從在地陶藝家王明宗學習，了解風獅爺的典故，到獅山砲陣地巡禮，明白更多戰地歷史。

金門縣長楊鎮浯也來祝賀金大生日快樂。楊鎮浯表示，金門大學向來在金門扮演智庫角色，積極參與地方事務、協助保護地方文史；不管過去、現在和未來，金門大學都是金門發展的重要資產，縣府是金門大學堅定的夥伴，百分之百支持金大自主。

校慶典禮中還頒獎表揚教學優良獎，國際長顏郁芳、主秘蔡宗憲等人獲獎；貢獻傑出獎得主則包括食品科學系副教授賴盈璋等人。此外，境外生則是在綜合大樓後方川堂擺攤，提供異國風味料理。