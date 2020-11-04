經營逾一甲子岡山果菜市場落幕 未來將規畫住宅、商場

高雄岡山果菜批發市場營運64年落幕，攤商也已完成遷移，原址土地近日移交捷運局，因位置毗鄰捷運岡山路竹延伸線的RK1站，有捷運路線及台鐵的雙鐵交通優勢，捷運局未來將朝商場加住宅方式規畫開發，估可創造約20億經濟價值。

岡山果菜批發市場成立於民國45年，服務岡山、梓官、橋頭、燕巢及阿蓮等區批發商，因捷運延伸工程，農業局與攤商協調搬遷，市府也另在岡山區河堤路新建一座全新市場， 約150戶攤商日前完成搬遷，新市場也於1日宣布落成啟用。

而舊市場的土地，也在新市場啟用後，日前移交捷運局啟動聯合開發，捷運局表示，地上物將由該路段的捷運統包商拆除後，先進行捷運設施施作，再同步進行土地聯合開發作業。

捷運局表示，位於岡山區中山北路與岡燕路交叉路口西北側的果菜市場舊址，毗鄰捷運岡山路竹延伸線RK1站，面積3518平方公尺，使用分區屬都市計畫第一種商業區，為有效利用土地資源，依據大眾捷運法第七條規定，辦理聯合開發。

捷運局指出，相關土地開發配套法令、機制已公告實施，今年7月選聘招商顧問進駐，正辦理相關招商公告前置作業中，包括財務效益評估、申請須知、開發投資及營運契約書文件等，另為提高招商誘因，將研議提高使用強度，提高容積率。