《開箱bar！台灣繪本沙龍》雙年一遇 聚焦繪本產業核心
高雄市立圖書館國際繪本中心每雙年打造一次專業「繪本沙龍」年度盛會，邀大家共同關注繪本產業的現況與發展。12月5日、6日將推出4場《開箱bar！台灣繪本沙龍》，聚焦台灣繪本產業的核心價值，11月5日開始售票。
高市圖107年首創「透過繪本我們這樣和世界對話」繪本沙龍，和聽眾一起踏上台灣繪本的外譯之路。經由專家職人綜談跨國合作的寶貴經驗，探見國際繪本產業的實況與未來趨勢，吸引各地繪本同好、創作者及相關從業工作者齊聚。
今年《開箱bar！台灣繪本沙龍》講師陣容豪華，邀請資深閱讀推廣者柯倩華擔任主持人，與格林文化郝廣才、資深兒童文學研究者林真美、國際級繪本作家李瑾倫、信誼出版社總編輯廖瑞文、資深創作者施政廷，與第一屆好繪芽獎獲獎者張秀毓、張筱琦、黃薏文，透過對談的形式，分享看見台灣繪本的出版質量與創作能量，從台灣內需市場的層面出發，號召更多同好支持文化創作。
高市圖表示，《開箱bar！台灣繪本沙龍》將從台灣原創繪本的國際競爭力剖析本土價值，票券於11月5日透過「Accupass售票系統」正式開賣，特別規畫300元單日票、500元雙日優惠套票，並推出知名繪本作家陳致元獨家授權設計款帆布袋，購買優惠套票的聽眾可限時限量優惠價500元加購此專屬繪本周邊。詳細資訊可參考高市圖官網https://tinyurl.com/y5ptv9yc。
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