高市觀光局公布5大無障礙遊程 暢遊高雄有愛無礙

邁向無障礙友善城市，高雄市政府今天率先發布5條無障礙遊程，讓肢體不方便的民眾也能暢行無阻，感受蛻變中的高雄。

高雄市觀光局今早舉辦「有愛無礙高雄趣」無障礙遊程發布會，同時公開「高雄•好久不見」宣傳片。

五條無障礙旅遊路線，包括集視設覺設計及空間規模的「建築藝文之旅」，鄰近捷運站的「亞灣發展之旅」，可探索自然景觀的「旗美生態之旅」，及一覽月世界惡地形的「北高人文地景之旅」，能品嘗新鮮漁貨的「海線潮味之旅」。

觀光局表示，為讓高雄成為友善的旅遊城市，除打破性別框架在風風景區男廁增設尿布台，也盤點高雄各區無障礙景點收錄在旅遊手冊，置放在鳳山行政中心及高雄火車站、左營高鐵站旅遊服務中心供使用參考，5條無障礙程更邀請身障者實地走勘，提出改善建言。

今天的發布會邀請到曾參加選秀節目「聲林之王」的柯騰皓開場，也邀桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心傷友前來高雄體驗無障礙遊程，新發布的「高雄好久不見」影片，由柯騰皓、林昭坤及張雅如三名身障名人協助拍攝，三人也是檢驗無障礙遊程的第一棒。

觀光局副局長葉欣雅表示，高雄希望建立一個無障礙的旅遊友善環境，因此今牛度即開始規劃無障礙遊程。在40個景點中挑出25個景點規劃成5條路線，

不管是食宿、採購，都有完善的軟硬體設施，在秋冬旅遊旺季，歡迎全台行動不便的朋友能來高雄體驗。