加強交通安全 陳其邁宣示4目標

高雄市長陳其邁上午出席優良職業汽車駕駛人表揚大會，肯定交通安全貢獻者，並宣示市府將力拚4項交通安全目標，包括公車、計程車、司機傷亡降低3%以上及路口警察見警率增加50%、捷運零事故、將A1死亡車禍降到最低。

高雄市交通局上午舉行「優良職業汽車駕駛人、績優交通警察、交通義勇警察暨高雄捷運定期檢查優等機構表揚大會」，陳其邁親自出席表揚頒獎，肯定交通安全貢獻者。今年獲選8位交通警察、18位交通義勇警察及34位職業汽車駕駛人。

陳其邁在頒獎典禮上宣示4個目標，包括公車、計程車、司機的傷亡要降低3%以上，路口的警察見警率要增加到50%，捷運也盼能達到零事故；另去年A1死亡車禍的數目增加，希望今年能逐步把重大傷亡降到最低，保障市民交通安全。

陳其邁表示，高雄將以公共運輸為導向，持續推動完善公共運輸路網。高雄友善交通環境、道路交通安全需要大家共同遵守，才能有效減少交通事故意外發生。

獲選優良職業汽車駕駛人、今年65歲的李瑞榮，開計程車資歷達34年，同時也擔任義交近30年，熱心服務受到市府肯定。