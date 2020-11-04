疫情下高雄辦ICCA年會 線上線下參與人數創歷屆新高

高雄市政府主辦的第59屆國際會議協會（ICCA）全球年會，遇到新冠肺炎疫情，很多外國會員無法來台參加，只能透過視訊參與，不過，於1日起一連3天會議，線上、線下逾1500人參與。高市經發局表示，這已創下歷屆最多參與人數的紀錄。

ICCA第59屆全球年會在高雄市連辦3天，會議期間受到疫情影響，很多國家的會員無法到高參加，這是以往年會少見的現象，但也因為要靠越洋視訊參與，上線與會的人數超越以往，ICCA主席James Rees與高雄市簽訂「高雄議定書（Kaohsiung Protocol）」也是從英國倫敦以視訊和高雄連線。

高雄市經發局統計，這3天全部參與人數逾1500人，創下歷屆最多參與人數的紀錄，會中總議程超過100場次、直播超過100小時、邀請220位與談者及講師，也寫下年會史上新高。

高雄市長陳其邁表示，「高雄議定書」共花費6星期透過問卷調查廣泛蒐集90個國家、270位專家及客戶意見所擬定，最終在高雄年會上達成的共識，內容透過微觀、宏觀不同角度，為全球會展活動發展及趨勢建立框架，提供各國會員作為規畫會產活動的參考標準，並將隨未來疫情或其它挑戰，於下屆年會上再次檢視不斷滾動式更新，建立會展新常態。